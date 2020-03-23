超過250遊客病了 澳拒華麗號郵輪停靠

地中海郵輪旗下的「華麗」號（MSC Magnifica）想要停靠澳洲，但由於船上據稱有超過250名乘客出現呼吸系?疾病，而吃了閉門羹。

據《每日郵報》（DailyMail）和澳洲廣播公司（ABC）23日報導，「華麗」號上有1,700名來自德，法與義大利等歐洲新冠肺炎疫情熱點的外國遊客。原本它預定周一晚要停靠伯斯西南方的費利曼圖（Fremantle），加油後要繼續前往杜拜。

然而，西澳州州長麥高恩（Mark McGowan）說，他已向澳洲內政部長杜登（Peter Dutton）說明，他的優先要務就是保護西澳民眾。「我不會讓在雪梨發生的事在這裡重演，」他說，「我們不會讓乘客或船上工作人員在街上到處晃，這是沒有商量餘地的。」

然而，船方駁斥了麥高恩所謂船上有超過250人生病的說法。聲明中說，船上所有的乘客和工作人員都安好，沒人有呼吸道疾病，或是出現任何流感症狀。

上周四新南威爾斯州讓「紅寶石公主」號（Ruby Princess）郵輪停靠雪梨，以為沒有什麼風險，但後來卻發現，船上有48名乘客感染新冠肺炎病毒。截至周一為止，南威爾斯州有669宗新冠肺炎病例，事全澳洲最多的。

麥高恩說，目前聯邦政府，軍方和州政府正在密切合作，以研議可能的選擇。

文章來源：Cruise ship with 250 passengers suffering from ‘respiratory illnesses’ among its 1,700 foreign passengers from coronavirus hot spots WON’T be allowed to dock in Australia – after Sydney’s Ruby Princess debacle

文章來源：Amid coronavirus outbreak, cruise ship reportedly carrying ill passengers heads for Perth

（中時電子報 楊幼蘭）