超過250遊客病了 澳拒華麗號郵輪停靠

地中海郵輪旗下的「華麗」號(MSC Magnifica)想要停靠澳洲,但由於船上據稱有超過250名乘客出現呼吸系?疾病,而吃了閉門羹。

據《每日郵報》(DailyMail)和澳洲廣播公司(ABC)23日報導,「華麗」號上有1,700名來自德,法與義大利等歐洲新冠肺炎疫情熱點的外國遊客。原本它預定周一晚要停靠伯斯西南方的費利曼圖(Fremantle),加油後要繼續前往杜拜。

然而,西澳州州長麥高恩(Mark McGowan)說,他已向澳洲內政部長杜登(Peter Dutton)說明,他的優先要務就是保護西澳民眾。「我不會讓在雪梨發生的事在這裡重演,」他說,「我們不會讓乘客或船上工作人員在街上到處晃,這是沒有商量餘地的。」

然而,船方駁斥了麥高恩所謂船上有超過250人生病的說法。聲明中說,船上所有的乘客和工作人員都安好,沒人有呼吸道疾病,或是出現任何流感症狀。

上周四新南威爾斯州讓「紅寶石公主」號(Ruby Princess)郵輪停靠雪梨,以為沒有什麼風險,但後來卻發現,船上有48名乘客感染新冠肺炎病毒。截至周一為止,南威爾斯州有669宗新冠肺炎病例,事全澳洲最多的。

麥高恩說,目前聯邦政府,軍方和州政府正在密切合作,以研議可能的選擇。

文章來源:Cruise ship with 250 passengers suffering from ‘respiratory illnesses’ among its 1,700 foreign passengers from coronavirus hot spots WON’T be allowed to dock in Australia – after Sydney’s Ruby Princess debacle

文章來源:Amid coronavirus outbreak, cruise ship reportedly carrying ill passengers heads for Perth

(中時電子報 楊幼蘭)