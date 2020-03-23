英全國嚴禁外出3周 僅限購買生活必需品

英國首相強生（Boris Johnson）23日宣布更嚴格禁令，要求民眾除非購買生活必需品，否則不得外出，這項禁令將先實行3個星期，隨時檢視 。

強生今天晚間在電視播出的聲明中指出，英國目前正面臨數十年來最大的威脅。全世界都受到這個隱形殺手的影響。若沒有全國上下大力合作，制止病毒蔓延，全球衛生體系將會達到無法應付的境地，因為將沒有足夠的消毒液、重症監護室、醫生與護理人員。

強生表示，簡單來說，如果太多人同時重病，NHS系統將無法應付，更多人將可能死去，不只是冠狀病毒患者，還有其他疾病患者，因此停止疾病傳播非常重要。

強生表示，他必須要求大家在傳染期間待在家中，從今晚開始，民眾除非購買生活必需品、藥品、運動，或是無法在家工作的人，否則不得外出。所有販賣非必要商品的店面，例如電子用品、服飾等都必須關閉。任何超過兩人在公共場合的集會都不被允許，除非同住。

他表示，外出運動僅限一天一種，例如跑步、走路或騎單車，可以自行運動，或是與家中成員一起。除了這些原因之外，民眾不應該離開家裡。不應該去見朋友，「如果朋友要求見面，你應該說不」。即使是親人，只要不住在同一屋簷下也不應該見面。

他表示，圖書館、遊樂場與任何戶外運動場都必須馬上關閉。公園將會繼續開放供民眾運動，但不可集會。所有婚禮、受洗等儀式也都停止舉辦，但喪禮可以舉行。

強生表示，任何不守規則的人，警方將強制執法，手段包括罰款或是解散集會。

英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情至23日上午9時累計有6650人感染，335人死亡。

英國要求海外觀光國民立即返國

英國外交及國協事務部（FCO）23日要求所有在海外旅行的英國觀光客，以及短期旅居海外的英國國民，趁著目前商務班機依舊有營運立即返回英國。

英國外交部上週要求英國國民若非必要不要出國，為期30天，但當時並沒有建議在海外的英國國民全部立刻返國，除非位於外交部建議返國的國家。

不過，英國外交部當時警告，班機可能在給出短期通知後宣布停航，外國政府也有可能發出其他旅遊限制。國民若希望返國，必須在班機依舊飛航時儘快做出計畫。

各國近來更強加控制邊境管控，加上關閉機場、縮減航班，以及外出限制等措施，都將使國際旅行更加困難。英國外交部今天升級建議，要求旅外英國國民趕緊返國。

英國外交部指出，未來48小時內可能會有更多航班路線取消，且很可能不會事先告知。

外交部表示，英國政府正和各航空公司合作，希望讓航班再營運一段時間，讓海外旅客有機會搭乘商務班機返國。

外交大臣拉布（Dominic Raab）表示：「我們強烈建議英國的海外遊客現在回家，趁著目前商務班機依舊營運當中。全球有越來越多機場關閉，部分沒有事先告知。在商務班機已經沒有運行的地方，我們的員工也努力給予國民建議與支持。如果你正在海外度假，在還回得來的時候趕緊回來。」

外交部指出，要求盡快返國的建議是針對正在海外旅遊的英國國民，如果已經在海外定居，則建議遵守當地政府指示。