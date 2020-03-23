新冠全球逾30萬例 譚德塞:大流行正加快

世界衛生組織秘書長譚德塞23日表示，2019冠狀病毒疾病全球報告已逾30萬病例，這個數字令人心碎，由於大流行正在加快，他呼籲各國不能僅靠防守，也必須加強測試。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）23日下午在世衛組織（WHO）日內瓦舉行記者會時對目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎又稱武漢肺炎）疫情提出看法。

根據WHO截至今天上午資訊，目前共有189國報告確診病例，累計達33萬例。

針對這個數字，他說這令人心碎，說明自第一個報告病例至10萬病例經歷67天、接下來增加至20萬病例花了11天，而至30萬病例卻只花了4天，強調疫情全球大流行正在加速中。

他說，不能僅靠防守就贏得比賽，也必須進攻。各國要求人們待在家和其他遠離措施可以減緩病毒傳播，但這只是防禦，為贏得勝利，各國需要攻擊，也就是積極測試每個可疑病例、追蹤和隔離每個密切的聯繫者，還可以改變大流行的軌跡。

譚德塞說，解決疫情需要全球政治承諾和協調，他本週將要求20國集團（G20）領袖共同努力，以提高個人防護裝備及醫療設備產量，除取消出口禁令還要確保公平分配。

他提到一些小型、觀察性和非隨機的研究不是目前所需藥物的答案，當參與大型研究的國家越多，就可以更快地獲得關於藥物有效性的結果，並進而挽救更多的生命。

此外，今天記者會一開始，國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）到現場，表達足球界同心支持對抗病毒。先前FIFA已向WHO捐贈1000萬美金。

英凡提諾表示，此時全球需要團隊合作來對抗冠狀病毒，FIFA與WHO合作發起「傳遞訊息，消滅病毒」運動，呼籲每人採取5項重要措施，維護個人健康，包括洗手，注意咳嗽禮儀，不觸摸臉部，與他人保持距離，感覺不適居家休息。

世衛：疫情已加速 戰勝病毒須攻守並用

世界衛生組織（WHO）23日警告，新冠肺炎（武漢肺炎）疫情顯然正在「加速」中；但也表示，仍有可能將疫情的「發展軌跡改變」。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在新聞簡報中說：「這個大流行病在加速中。」

他說，自中國去年12月底爆發疫情開始，病毒經過67天才感染到全球最初的10萬人；相較下，病毒繼續傳染給全球第2個10萬人只經過11天時間，接著傳播到第3個10萬人只需4天。

但譚德塞說：「我們並不是無助的旁觀者，我們可以改變這個大流行病的發展軌跡。」

他主張攻守並用，一如足球賽。他說：「我們無法僅憑防守就贏得足球賽，還必須進攻。」

「要求大家留在家中連同其他的保持距離措施，都是延緩病毒蔓延的重要方法，但也都是防守措施，無助於我們贏球。」

「若要贏球，我們必須以積極和準確的戰術來攻擊病毒。」他重申先前的呼籲，即「檢測每一起疑似病例，隔離並照護每一起確診病例，追蹤每一次近距離接觸並予以隔離檢疫」。