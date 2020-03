川普：加州、華盛頓州為新冠重災區

今(3/23)日國際財經重點摘要:

1.給資源!川普宣布加州、華盛頓州為新冠重災區

在加州州長紐松(Gavin Newsom)強烈要求下,美國總統川普22日繼華盛頓州之後也宣佈,加州為新冠肺炎「重災區」,讓該州能獲得抗擊新冠肺炎疫情所亟需的資源。

據《信使新聞報》(The Mercury News)22日報導,川普做出這項宣佈後,加州可獲得從緊急援助、失業救濟,到災難法律服務等各項聯邦援助。紐松在22日寫給川普的信中指出,有近4000居民的加州遭新冠肺炎疫情不成比例的衝擊,當地所面臨的重大物流問題,幾乎是別州所比不上的。

另一方面,美國華盛頓州新冠肺炎疫情升高,如今已有近1,800宗病例,94人死亡。由於疫情嚴峻,川普22日宣布,華盛頓州為新冠肺炎疫情「重大災區」。而先前他已宣布,紐約州為「重大災區」。目前全美已有超過3萬病例,而死亡也數也破了400。

華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)20日寫了長達74頁的信,要求川普做出這項宣佈。據美聯社和哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導,川普說,在加州要求下,他也「很快」就會宣佈加州為「重大災區」。

此外,川普說,包括動員國民警衛隊在內,聯邦緊急事務管理署(Federal Emergency Management Agency,FEMA)正致力協助受新冠疫情衝擊最大的州。而英斯利說,隨著川普宣佈,華盛頓州進入緊急狀態後,該州將可獲得額外的資金,擴大失業補助、食物津貼、大舉照顧那些風險較大的民眾,還有為家庭提供緊急服務等。

川普周日指出,將在紐約州設置4個大型醫療站,每個站有1,000個床位。而在未來48小時內,會在加州設置8個醫療站,至於華盛頓州則會設置7個醫療站。他並表示,接下來幾星期內,將會派醫療船部署紐約。而醫療物資正送往紐約和加州,供前線醫護人員使用。

文章來源:Coronavirus: Trump declares ‘major disaster’ for California

文章來源:Trump approves major disaster declarations in N.Y. and Washington state due to coronavirus

(中時電子報 楊幼蘭)

2.新冠醫藥品狂被攔截 瑞士慘淪歐洲孤島

新冠肺炎疫情蔓延全球,歐洲成為重災區,當中天堂國度瑞士因口罩等醫療物資屢被鄰國攔截躍上國際頭條,專家評論,這凸顯了瑞士已淪為「歐洲孤島」的事實。

據媒體The Local報導,瑞士昨(22)日新增901起新冠肺炎確診病例,累計境內已有7,014人染疫。

瑞士確診人數激增,並不是因為政府反應慢半拍,事實上,瑞士政府早在2月28日、出現第1起病例後3天,就宣布進入國家特別狀態,全國禁止千人以上大型活動;3月11日再關閉與義大利的邊界,禁止百人以上活動、學校停課;16日全國進入緊急狀態,瑞士再宣布關閉與鄰國德國、法國、奧地利的邊界,關閉所有非必要設施,呼籲民眾待在家中、不要出門。

不過瑞士確診人數仍急速飆升,更慘的是,瑞士自國外進口的口罩等相關醫療設備相繼被鄰國攔截,例如,德國先前扣留了24萬個瑞士購買的醫療口罩,德國漢堡海關攔截一批瑞士從大陸進口的醫療手套,義大利也扣押瑞士購買的醫療用消毒劑,法國扣押另外20萬個口罩。一連串事件迫使瑞士召見德國大使,甚至直接和德國經濟部長交涉。

上海外國語大學德語系主任陳壯鷹在大陸媒體「澎湃新聞」撰文指出,一連串醫療物資遇劫事件顯示,瑞士已淪為「歐洲孤島」,在這波疫情下處境尤其尷尬。

陳壯鷹分析,瑞士被德、法、義、奧等國環繞,屬於歐洲內陸山地小國,自然資源匱乏,即便經濟高度發展,但是原物料及產品都相當仰賴從外國進口,加上瑞士堅持中立國地位,至今未加入歐盟,僅和歐盟簽署一系列雙邊協定,當疫情肆虐歐洲時,瑞士因不是歐盟成員國而顯得孤立無援。

幸好,瑞士在和歐盟相關單位多次交涉後,歐盟執委會終於在20日指示各成員國,不得攔截瑞士進口的防疫物資及醫藥品。

文章來源:Coronavirus cases top 7,000 in Switzerland

文章來源:醫用品多次被截胡,瑞士成歐洲“孤島”

(中時電子報 吳映璠)

3.全球33萬人染新冠!杜拜禁航班起降、過境 沙國宵禁21天

全球新冠肺炎疫情擴大,作為世界轉運樞紐的中東進一步升級防護措施,杜拜國際機場所在地阿拉伯聯合大公國(UAE)今(23)日宣布,未來2周暫停所有航班起降及過境;此外,沙烏地阿拉伯也宣布,自當地時間23日晚間7時起,全國實施宵禁長達21天。

美聯社報導,新冠肺炎蔓延全球各地,中東拉警報,作為各大洲航班轉運樞紐大站的杜拜國際機場所在地阿拉伯聯合大公國今日稍早也宣布,暫停所有航班起降及過境。

阿聯的緊急危機管理部門以及該國的民航局發布聲明稿指出,禁止所有民航機起降及過境,禁令將於48小時內生效,不過貨機及緊急撤離航班不在此限。

除此之外,阿聯內政部也進一步升級人民行動限制措施,居民因工作等必要原因外出時,只能搭乘私人轎車,全國購物中心、餐館等也須關閉2周,僅能提供外送服務。

另外,沙烏地阿拉伯英文報《阿拉伯新聞報》(Arab News)報導,沙烏地阿拉伯國王沙爾曼(King Salman)昨(22)日宣布,自今日晚間起,全國實施宵禁。聲明稿指出,實施宵禁時間為晚間7時至隔日清晨6時,預計將維持21天,所有居民必須待在家中,沙國內政部也將出動執法單位,嚴格執行宵禁命令。沙烏地阿拉伯昨日新增119例新冠肺炎確診病例,累計境內共有511人染疫。

目前全球一共有超過33萬人感染新冠肺炎,約1.4萬人不幸喪命,中東地區確診病例占了將近2.7萬例,不過超過2.1萬例發生在伊朗,或是和伊朗旅遊相關。

文章來源:UAE to suspend transit flights, Saudi Arabia imposes curfew

文章來源:King Salman imposes curfew across Saudi Arabia to contain COVID-19

(中時電子報 吳映璠)

4.群聚隱憂 洛杉磯監獄驚現新冠肺炎首例

加州洛杉磯蘭卡斯特(Lancaster)州立監獄的一名囚犯經新冠肺炎檢測後,呈陽性反應。官員22日宣佈,這是州立監獄出現的首宗新冠肺炎病例。

據KTLA 5電視台22日報導,這名囚犯因為3月19日告訴獄方,說他覺得身體不適,當日起已隔離。接著他在3月20日檢測,並於22日獲得呈陽性反應報告。不過,他目前病況穩定,並接受治療。

就在官員調查,究竟是誰感染了這名囚犯時,當局已限制獄內行動。而任何有可能遭感染的對象,也將被隔離。

雖然加州州立監獄至今還沒有其他囚犯出現症狀,但奇諾(Chino)加州男子監獄(California Institution for Men)兩名工作人員已感染新冠肺炎,還有沙加緬度加州州立監獄(California State Prison)的兩名工作人員,以及1名扶桑州立監獄(Folsom State Prison)的工作人員都受到感染。

文章來源:Inmate at state prison in Lancaster tests positive for COVID-19

(中時電子報 楊幼蘭)

5.進入最高警戒!紐西蘭將全面封國4周

繼鎖國、禁止外國人入境之後,紐西蘭全面封鎖進入倒數計時,紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)今(23)日宣布,紐西蘭新冠肺炎警示已提升至第3級,所有非必要服務機構將全數關閉,學校也停課,僅超市、藥局等可持續營業,未來48小時內,紐國將進一步提升至最高警戒的第4級,並且至少維持4周。

阿爾登表示,「紐西蘭已準備進入自我隔離。」

綜合《紐西蘭前鋒報》(The New Zealand Herald)、路透社報導,紐西蘭總理阿爾登今天召開記者會宣布,因應新冠肺炎疫情急速升溫,紐西蘭對疫情的警示級別已提升至第3級,所有非必要服務設施將全部關閉,這些設施包含咖啡店、酒吧、餐廳及劇院等,各級學校自明(24)日起全數關閉,企業辦公室也將在接下來48小時內關閉,只有超市及藥局能夠照常營業,她說此舉能夠拯救數以萬計紐西蘭人性命。

此外,阿爾登還預告,未來48小時內,紐西蘭疫情警示級別將提升至最高級的第4級別,所有封鎖措施也將至少維持4周。

阿爾登表示,政府並非輕易做出封鎖決定,但他們相信,這是正確的決定,從現在開始執行這些措施,將能夠拯救許多人的性命

紐西蘭政府一夕間迅速執行封鎖措施,原因在於紐國已出現新冠肺炎社區傳播案例,阿爾登說,如果社區傳播情形在全國各地出現,新冠肺炎確診數目每5天就會倍增,最終將讓醫療體系難以負荷,導致數以萬計紐西蘭人喪命。她說,48小時內才升級至最高警示級別,是為了讓民眾有時間安頓好自己。

紐西蘭過去一天激增36起新冠肺炎確診病例,累計102例,當中2起確診病例被認定為社區傳播。

在封鎖措施下,非必要服務機構的員工將禁止外出,不過居民仍可外出運動或散步,但是必須和他人保持2公尺距離。

另外,僅有必要服務機構的員工可搭乘大眾運輸工具。

文章來源:New Zealand announces move to enter lockdown over next 48 hours

文章來源:Live: NZ in coronavirus lockdown for next four weeks

(中時電子報 吳映璠)

6.印度防疫暫停鐵路客運與地鐵 考慮停飛國內航班

為減少因人群流動而感染武漢肺炎,印度鐵路部昨天宣布,取消所有鐵路客運及地鐵服務直到31日。官員表示,印度政府正在衡量暫停所有國內航班的服務。

印度鐵路部發表聲明表示,為延續2019冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情的管控措施,所有鐵路客運服務及加爾各答地鐵(Kolkata Metro Rail)服務將取消,直到31日晚間12時。已購票的乘客將可獲全數退款。

聲明指出,為確保印度各地必要的物資供應,貨運列車將繼續行駛。

印度至少有23個省市與中央直轄區82個縣市實施封城和封鎖,多數公路交通已經暫停。

此外,印度媒體Livemint今天引述不願意透露姓名的印度政府官員表示,政府高層正在評估是否暫停印度所有國內航班的服務。

這名官員說,是否暫停國內航班,取決於未來武漢肺炎疫情的嚴重程度。

印度因幅員遼闊,除陸地交通外,國內航班需求也大,國內航線每月運輸旅客總計近1300萬人次。

截至今天上午9時,印度衛生與家庭福利部統計,印度累計359起武漢肺炎確診病例,其中有7人死亡,23人痊癒。

由於擔心醫療資源不足,印度不敢大規模進行病毒檢測。印度官方認為,進行隔離與人際疏離是印度所能做的最佳管控疫情措施。

因此,為控制疫情,印度昨天開始實施上午7時到晚間9時的禁足令。多個省政府採取居家辦公、關閉工廠、停工、封鎖省界或城市等措施。

企業因各種管制措施受到衝擊。全印度商工總會(FICCI)公布一份3月15日到19日進行的調查報告指出,在317家接受調查的企業中,有47%的受訪企業表示,即使在疫情爆發早期階段,疫情已對公司業務帶來中等到非常大的衝擊,這些衝擊包括新訂單減少以及庫存、金流等方面。

7.泰國新冠肺炎新增122例 總確診數達721例

泰國衛生部門發言人今天在記者會上表示,國內新增122起2019冠狀病毒疾病(COVID-19,新冠肺炎又稱武漢肺炎)確診病例,全國累計721例。

路透社報導,公共衛生部發言人塔維辛(Taweesin Wisanuyothin)表示,新增病例中有20例與先前確診病例有關,10例為境外移入,92例篩檢呈陽性反應,仍在等候當局調查染病原因。

自疫情爆發以來,泰國通報1例死亡,52名患者康復返家,668人仍在醫院接受治療。