德國實施最嚴措施 柏林上街必須攜帶證件

德國總理梅克爾22日與各州州長商議後宣佈，將在各州實施「人際接觸禁令」，核心內容包括禁止兩人以上聚集、關閉餐館和咖啡館堂食，有效期不少於兩周。這是德國自疫情暴發以來實施的最嚴厲防控手段。柏林警方當天宣佈將於23日零時起執行新規，除上下班和採購必需品等少數情況外不得外出，且外出時必須攜帶個人證件和能夠證明住址的文件。

據德媒報導，截至當晚20時許，德國共確診24273人、治癒259人、死亡92人。梅克爾當天傍晚在柏林召開記者會宣佈了上述決議。

儘管巴伐利亞州和薩爾州此前已宣佈了在州內實施禁足令，但當天梅克爾並未宣佈在德國全境實施禁足令，而是實施了相對寬鬆的「人際接觸禁令」。除禁止非家庭內部的兩人以上聚集和關閉所有餐飲業堂食服務之外，當天宣佈的措施還包括要求人們在公開場合保持1.5米以上的距離、關閉理髮店和紋身店等有近距離肢體接觸的店鋪等。當局將監督人際接觸禁令執行情況，違反者將遭到處罰。

德國總理梅克爾接觸染疫醫生 今起居家隔離

不過，由於各州有制定和實施更為細化的防疫規定的權力，當天柏林警方公佈的細則便較梅克爾所宣佈的版本更為嚴厲，實質上已達到巴伐利亞州實施的禁足令的程度。

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(旺報 李鋅銅)