奧運聖火抵日 空軍表演竟驚現這畫面

奧運聖火昨〈20〉日從希臘運運抵日本宮城縣的空軍基地，雖然因為新冠肺炎疫情的關係沒有開放民眾觀賞，但還是有安排空軍自衛隊表演空中畫奧運5環的特技，沒想到卻因為風太大大失敗。事後有網友將當時的畫面貼到PTT上，引起網路上熱烈的討論，也讓眾人驚呼「凶兆！」

一名網友在PTT八卦板上以標題「迎聖火用飛機畫5輪，結果不成形」發文，表示20日時聖火從希臘運抵日本，日本政府為了迎接這歷史性的一刻也出動航空自衛隊的表演隊，在空中用飛機畫5輪慶祝，沒想到卻因為風太強，讓表演大失敗，從文中附上的對比照片可以看到，預演時非常成功，藍天上印有相扣在一起的白色奧運5環標誌，但正式進行的時候，圈圈卻全被吹散，形成一大片烏雲，根本看不出來是什麼東西。

文章曝光之後引起熱議，網友紛紛留言表示「這是不祥的預兆」、「跟這次奧運一樣：四不像」、「安倍心又揪了好幾下」、「感覺很不吉利」、「笑死下面的人今天開會開不完了」、「被詛咒了」、「日本人最討厭這種不吉利」、「該檢討會了」「畫冠狀病毒才有爆點吧」、「東奧準備烙賽的前兆」、「老天都暗示不要辦奧運了」「預言有好多圓形的東西會擴散」、「那個噴煙還以為飛機失事了」、「原來是要畫五輪，直播的時候還想說叫大家看天空幹嘛看半天看不出來」。

文章來源：PTT 八卦板/kougousei

（中時電子報話題 陳怡安）