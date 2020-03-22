戳到疫情痛處？記者提問 川普動怒羞辱他

隨著新冠病毒疫情在美逐漸惡化，川普對於疫情的態度也從先前向大眾稱「別緊張」，到最近的「一向嚴肅面對」。不過在20日疫情記者會上被媒體問到要如何面對「憂心忡忡的美國人民」時，川普突然爆走，開始對記者惡言相向，嗆他是「爛記者」，連他的所屬公司也一起罵。

據美國有線電視新聞網報導，川普在疫情記者會上，被美國全國廣播公司記者亞力山大（Peter Alexander）問到，關於川普聲稱美國正加速把抗瘧疾藥物氯奎寧（Chloroquine）用於治療新冠病毒，並感謝美國食品暨藥物管理局（FDA）快速批准，不過FDA隨後否認已批准氯奎寧可作為治療新冠病毒，目前對疫情也沒有特效藥，川普是否給了美國人民「錯誤的希望」。

對此，川普模糊回應，自己與FDA可能有些看法不一致，「（藥物）可能有用、可能沒用，這是一種感覺，我是個聰明人，我的感覺很好，拭目以待吧」，但亞歷山大接連再問：「那你要對感到憂心忡忡的美國人說什麼呢？近200人死亡，14000人感染。如你所見，數以百萬計的人他們很害怕，你要對那些正看著你、感到害怕的美國人說什麼？」

被問到此，川普突然大開砲火，嗆亞歷山大是爛記者，問了個非常糟糕的問題，「你在向美國人傳遞非常不好的訊息。美國人正在找答案、找希望，而你卻在譁眾取寵。NBC和Comcast（NBC母公司）也一樣」，並要記者回歸回到報導本身，而非譁眾取寵。

文章來源：Trump viciously attacks NBC News reporter in extended rant after being asked for message to Americans worried about coronavirus

文章來源：Fact check: Trump wrongly claims FDA ‘approved’ drug chloroquine to treat the coronavirus

（中時電子報 馮英志）