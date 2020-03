戳到疫情痛處？記者提問 川普動怒羞辱他

隨著新冠病毒疫情在美逐漸惡化,川普對於疫情的態度也從先前向大眾稱「別緊張」,到最近的「一向嚴肅面對」。不過在20日疫情記者會上被媒體問到要如何面對「憂心忡忡的美國人民」時,川普突然爆走,開始對記者惡言相向,嗆他是「爛記者」,連他的所屬公司也一起罵。

據美國有線電視新聞網報導,川普在疫情記者會上,被美國全國廣播公司記者亞力山大(Peter Alexander)問到,關於川普聲稱美國正加速把抗瘧疾藥物氯奎寧(Chloroquine)用於治療新冠病毒,並感謝美國食品暨藥物管理局(FDA)快速批准,不過FDA隨後否認已批准氯奎寧可作為治療新冠病毒,目前對疫情也沒有特效藥,川普是否給了美國人民「錯誤的希望」。

對此,川普模糊回應,自己與FDA可能有些看法不一致,「(藥物)可能有用、可能沒用,這是一種感覺,我是個聰明人,我的感覺很好,拭目以待吧」,但亞歷山大接連再問:「那你要對感到憂心忡忡的美國人說什麼呢?近200人死亡,14000人感染。如你所見,數以百萬計的人他們很害怕,你要對那些正看著你、感到害怕的美國人說什麼?」

被問到此,川普突然大開砲火,嗆亞歷山大是爛記者,問了個非常糟糕的問題,「你在向美國人傳遞非常不好的訊息。美國人正在找答案、找希望,而你卻在譁眾取寵。NBC和Comcast(NBC母公司)也一樣」,並要記者回歸回到報導本身,而非譁眾取寵。

(中時電子報 馮英志)