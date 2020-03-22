紓解美元荒 Fed保證供應充足

為了紓解各國的美元荒，美國聯準會自23日（周一）起與全球五大央行將每日進行換匯操作，以平穩市場波動。日前，聯準會已與韓、新加坡等另外九國央行達成暫時性換匯協議，確保美元流動性充足。

84天期維持每周操作

聯準會於20日宣布，為確保外國機構取得美元，自3月23日至4月底，將與歐元區、日本、加拿大、英國和瑞士等央行改為每日進行7天期換匯操作，而不是原先的每周進行；84天期的換匯操作則是維持每周進行。

聯準會聲明表示，這是「一項重要的流動性支撐措施，以緩解全球融資市場緊絀。」

消息宣布後，美元指數由20日早盤高點102.99一度滑落到101.09，但收盤時回升到101.95。在上周的五個交易日，美元指數挺升3.24％。自於3月9日跌至今年低點之後，美元指數已勁揚逾7％。

暫時性換匯為期半年

稍早在19日，聯準會宣布與韓國、新加坡、墨西哥、巴西、澳洲、紐西蘭、丹麥、挪威和瑞典等另外九國央行達成暫時性換匯協議，讓這些央行得以用接近零利率的低成本持本國貨幣與聯準會交換美元。期限至少六個月。

其中，韓國、新加坡、澳洲、巴西、墨西哥和瑞典央行的換匯協議規模都是600億美元。丹麥、挪威與紐西蘭央行各為300億美元。

韓銀總裁李柱烈表示，等到雙方敲定最後具體條件之後，該央行便會對國內金融市場挹注美元。李柱烈表示，暫時換匯協議期限為六個月，至今年9月19日，屆時再視市場情況決定是否延長。他指出，韓美央行曾於2008年達成類似協議，當時換匯規模為300億美元，為期約十五個月。

韓元兌美元匯率於19日貶值到2009年7月以來最低，觸及1,285.70韓元。20日收盤回穩到1,246.50韓元。

迄今，各國央行的換匯情況仍屬溫和。截至3月18日的一周，聯準會與外國央行的換匯安排累計進行236.2億美元，一周僅增加67億美元。相較之下，2008年底時，金融危機的換匯高峰達到將近5千億美元。