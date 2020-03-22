疫情衝擊大 澳洲第2輪紓困再撒664億澳幣

澳洲總理莫里森今天表示，政府將再斥資664億澳幣（約新台幣1兆1600億元），做為第2輪刺激經濟方案的一環，盼能藉此保護經濟不受新冠肺炎疫情的衝擊。

路透社報導，新一輪刺激經濟方案針對有需要的民眾以及中小型企業。根據澳洲政府統計，這些企業占澳洲年經濟產值約1/3，且雇員總數占澳洲勞動力比例超過40%。

莫里森（Scott Morrison）今天在澳洲首都坎培拉（Canberra）說：「我們會把焦點放在那些首當其衝感受到冠狀病毒疫情所帶來經濟衝擊的人。會有更多紓困方案和支援措施。」

第2輪刺激方案規模之大，讓澳洲上週宣布的176億澳幣首輪刺激措施相形見絀。澳洲政府承諾要強制民眾保持社交距離，原因是近日許多澳洲人似乎無視疫情警示，在溫暖的初秋期間，湧入酒吧和海灘。

澳洲新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情初期擴散速度較緩慢，但近日確診病例數卻迅速攀升。截至22日上午，澳洲已有1098起確診病例，7宗死亡病例。

莫里森今天表示，澳洲部分州政府和領地將開始考慮實施「嚴厲」措施，強制民眾保持社交距離。

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）和維多利亞州（Victoria）政府都表示，他們下週會實施大規模限制措施，關閉餐廳和商店。澳洲逾五成人口分布在上述兩州。（中央社）

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