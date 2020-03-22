多檔停拍或延後上映　電影產業進入寒冬

新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，不少好萊塢電影宣布停拍或延後上映，2020年美國電影產業恐將經歷寒冬，製片公司、電影製作人和戲院業者都將遭受影響。

市場原已預期美國電影產業2020年票房收入轉淡，新冠肺炎進一步打擊影視產業。私募基金公司Patriarch Organization執行長暨Reputation管理顧問公司董事長雪佛（Eric Schiffer）指出，就短期而言，這是戲院最大的財務災難。

肺炎疫情持續擴大，消費者減少出門看電影，戲院門可羅雀，生意慘淡。無人能預測控制疫情需要多少時間，一旦疫情緩和，讓消費者重新進入戲院可能得花一點時間。

2018年北美票房收入創下119億美元的紀錄佳績。在新冠肺炎疫情擴大之前，分析師便已預期2020年美國電影票房將不如2019年，儘管2020年頭幾個月電影票房收入不俗。

根據研究機構Comscore統計，截至3月1日，2020年北美票房收入年增3.7％。然而Wedbush證券分析師派屈特（Michael Pachter）近期預測，2020年北美票房收入可能年減2.6％，降至111億美元。

派屈特在報告中指出，2020年的大片沒有前兩年那麼多，因此2020年的票房收入可能較為遜色。

隨著疫情持續升溫，製片公司相繼宣布電影延後上映。例如迪士尼的真人電影「花木蘭」原訂在3月27日上映，最新上映日期未定；《玩命關頭9》要到2021年才會上映。其他十多部原本預定在3月或4月推出的電影，也紛紛改期。