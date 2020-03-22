義大利21日新冠肺炎死亡人數高達793例，義國總理孔蒂深夜宣布，義大利全部的生產活動都將暫時關閉，只有超商、藥局等民生必需品繼續維持。

孔蒂（Giuseppe Conte）深夜11時30分在臉書向全民直播談話，他以沉痛語調表示，這是義大利在第二次世界大戰後遭逢的最大危機。孔蒂的談話同時有45萬人線上收看。

孔蒂表示，他知道政府採取的是非常嚴格的限制措施，但「我們已別無選擇」，義大利同胞的死亡人數每天都在增加，此時大家必須團結抵抗，今日的犧牲是為了明日的自由。

孔蒂談話中未詳述哪些產業將關閉，不過他強調「大家不用急著搶食物」，超市、藥房、食物都會維持開放，也會保證基礎的公共服務，例如郵政、保險、金融、運輸等。他表示，一些非關生產的公司若要繼續營運，只能採取遠距smart working方式。

孔蒂表示，這些限制性措施會衝擊義大利的生產力，但不會使義大利停擺，他保證「政府不會缺席」，政府將會祭出更多特別方案，協助義大利各項產業重振。

義大利新冠肺炎增793死再創新高 生產活動全暫停

新冠肺炎疫情持續延燒，義大利今天通報793起感染後不治病例，再創單日新高紀錄，累計死亡達4825人，占全球感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡總數的38.3%。防疫資訊

法新社報導，確診感染病例新增6557例，累計確診5萬3578例。

路透社報導，在疫情重災區義大利北部倫巴底大區（Lombardy），新增546人死亡，累計死亡總數達3095人，也是自從疫情爆發以來單日新高紀錄。

倫巴底大區福祉首長蓋列拉（Giulio Gallera）表示，包括義大利金融中心米蘭在內的倫巴底大區新增確診3251例，累計確診2萬5515例。

義大利境內感染新冠肺炎不治人數於20日攀升至4032人，超越中國境內通報死亡人數，高居全球之冠。