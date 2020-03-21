美油價周瀉29% 波灣戰爭來最慘

由於各國政府與央行祭出的救市措施，無法消除因疫情造成的需求驟減預期，美國油價一周崩跌29％，創1991年波灣戰爭爆發以來最慘紀錄。有些分析師甚悲觀預測，若沙國執意增產搶市，油價恐探底到每桶10美元。



美國西德州4月期油價格繼上周四（19日）暴漲近24％，締造有史來最大漲幅後，隔日又被打回原形，重摔10.7％到每桶22.53美元。布蘭特5月期油也跌5.2％到26.98美元。



總計美國原油價格周瀉29％，為1991年波灣戰爭爆發以來周線跌幅最大紀錄。布蘭特油價一周也慘跌20％。兩者指標油價都為連四周收黑。



IHS Markit能源市場分析師史蒂夫（Marshall Steeves）把上周五油價暴跌歸因兩大層面，就需求面而言，受新冠肺炎疫情嚴峻，在歐美各國相繼封國或封城，石油需求將進一步下滑。Vitol能源商品貿易集團預估，全球石油需求將日減一千萬桶或更多。



此外在供給面上，自從沙烏地阿拉伯與俄羅斯爆發油價戰爭以來，沙國增產決心不減，企圖向市場「灌油」，也令油價雪上加霜。



Energy Aspects石油分析師桑恩（Amrita Sen）認為，除非各國的社交距離措施已經解除，否則經濟成長與石油需求將再進一步疲弱。



桑恩還看空油價前景，聲稱若沙國執意要透過低油價來擴大市占，布蘭特油價最慘恐下探到每桶10美元，為20年來首見。不過美國銀行則看法較為保守，認為該油價將跌破20美元。



鑒於油價崩跌已重創美國能源業者，有些甚至開始放無薪假，川普政府表示將派遣代表前往沙國，商討穩定油價措施。



此外一名德州石油監管專員日前也曾與石油輸出國家組織（OPEC）祕書長巴金多（Mohammad Barkindo）就美國、OPEC與俄羅斯聯手減產進行討論，這也創下德州官員自1973年來首次介入油市討論減產計畫。