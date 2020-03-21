調查： 四分之三經濟學家認全球陷衰退

新冠肺炎病毒肆虐全球，嚴重打擊經濟活動，根據路透社最新調查顯示，逾75％的經濟學家認為全球經濟擴張已結束。不過國際貨幣基金（IMF）主管穆萊森（Martin Muhleisen）表示，儘管疫情嚴峻，但全球經濟體應能度過難關。



路透社詢問經濟學家，全球經濟是否已經陷入衰退？41位受訪者中有31位認為，全球經濟擴張已經止步。



摩根大通全球經濟研究部門主管卡斯曼（Bruce Kasman）表示：「新冠肺炎可能導致全球陷入經濟衰退，幾乎全球國家在2月至4月間皆呈現緊縮，史上最長全球經濟擴張毫無疑問將在本季落幕。目前的展望預測皆是在衡量2020年的衰退幅度和期間多長。」



經濟學家過去一個月來不斷下修成長預測，並認為主要經濟體陷入衰退的機率升高。



美國銀行（BoA）全球經濟研究部門負責人哈瑞斯（Ethan Harris）表示，新冠肺炎疫情促使經濟學家和策略師持續下修2020年經濟成長預測，在全球三大經濟體中，歐元區與美國恐出現負成長，而大陸的成長率可能僅1.5％。



調查顯示，2020年全球經濟可能只成長1.6％，較1月調查的成長3.1％腰斬，將創下全球金融危機以來最小增幅。



基於新冠肺炎疫情持續升溫，對全球的衝擊將加劇，高盛將2020年全球經濟成長預測下修至1.25％，預期歐洲、日本、加拿大、甚至美國都將出現經濟衰退。 IMF策略、政策與評估主管穆萊森指出，新冠肺炎對全球的衝擊將十分嚴重，全球經濟將因此下滑一些，但全球經濟享有長期擴張和高就業率，將能度過這次難關。



穆萊森表示，全球央行和政府採行一連串前所未見的措施，為市場注入流動性，確保市場持續運作。全球應協調一致，擴大各國政策的效果。