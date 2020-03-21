美版火神山？世界最大醫療船前線救援

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐，隨著大陸新冠肺炎疫情趨於平緩，病毒的野火轉向歐美各國，尤其美國本地疫情快速蔓延，近2萬例的確診數終於讓川普宣布派出世界上最大的醫療船，舒適號（USNS Comfort）和仁慈號（USNS Mercy）支援疫情，美國版的「火神山」、「雷神山」醫院是否就此橫空出世？

美軍兩艘醫療船「仁慈號」（USNS Mercy）及「舒適號」（USNS Comfort）是全世界最大醫療船，排名全美第二大、全球第五大的醫院。長達272米的艦身不僅備有飛行甲板，船內更可以裝載2,000餘張病床，24個裝備齊全的手術室，同時還配有放射科、醫學實驗室、ICU、牙科等專業部門，是一等一的醫療品質。

根據在1906年通過的日內瓦公約和1907年通過的海牙公約，醫院船必須有如下幾個標準：

1.船體必須清晰明確的標出紅十字標誌。

2.醫療船必須無條件為傷員施以醫療救助。

3.醫療船不能被用於任何軍事目的。

4.醫療船不能阻礙敵方參戰人員。

5.根據海牙公約規定，交戰雙方都有權追究任何違反以上限制的醫療船隻。

6.交戰雙方都有權建造醫療船隻。

醫療船當初的設計的目的就是為了能夠部屬在全球任何位置，替傷兵進行急救治療。再搭配NGO的志工，幫助數萬名受困自然災難的民眾，包括海地地震、東南亞海嘯、卡特里娜颶風風災等大型災害，醫療船在國際援助救中發揮了極其重要的作用。

不過這次美國總統宣布出動2艘醫療船，援助的卻是本國國民，因為新冠肺炎疫情在美國當地開花結果，「仁慈號」將駛往紐約；「舒適號」將駛向西海岸。這次美國的緊急部屬，有許多人將這兩艘軍事級別醫療船視為美國版的大陸「火神山」、「雷神山」翻版，然而依「功能性」來說，並不能對美國的疫情產生即時幫助。

雖然「仁慈號」和「舒適號」配有高級醫療設備，但真正用途仍屬於「急救」而非針對傳染病。不過，對於美國新冠肺炎迄今（21）19,624確診、260死亡的人數來說，可讓兩艘醫療船擔任臨時的「野戰醫院」來舒緩美國當地醫院的醫療量能，讓在地醫院能專心對抗這波慘烈的肺炎疫情。

（中時電子報 許立穎）