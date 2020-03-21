疫情擴及160多國 全球確診人數破27萬

截至今天台北晚間7時，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）已蔓延全球164國和地區，造成27萬1,660人染病，並有1萬1,401人死亡。

根據法新社蒐集各國政府及世界衛生組織（WHO）數據所作的統計，台北時間凌晨3時自晚間7時，全球新增272起死亡病例及1萬2,725起確診病例，但這個數字恐僅反映一小部分感染人數，因為目前許多國家僅對需要住院的病例進行檢測。

不包含港澳地區，去年12月爆發疫情的中國至今宣布8萬1,008個確診病例，包括3,255人死亡及7萬1,740人康復。自昨天起，中國新增32人確診及7死。

今年2月出現首例死亡的義大利，死亡人數已超越中國，在4萬7,021個確診病例中，共累積4,032死及5,129人康復出院。

疫情第3嚴重的伊朗，則有1,556死及2萬610人確診。

依死亡人數排序，其次嚴重的地區分別為：西班牙，1,002死、1萬9,980人確診；法國，450死、1萬2,612人確診；美國，260死、1萬9,624人確診。

自台北時間凌晨3時至今，阿拉伯聯合大公國、立陶宛、以色列及巴拉圭皆宣布首起死亡病例，而辛巴威則出現首例確診。

歐洲病例續飆 西班牙暴增4,946例確診

根據西班牙衛生部最新數據，新冠肺炎確診人數今天暴增4,946人，達2萬4,926人。德國較前一天增加2,705起病例，共1萬6,662人染病。葡萄牙確診病例則由昨天1,059起增加到1,280起。

關於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）死亡病例，西班牙從昨天的1,002死增至1,326死，新增324起死亡病例。

德國羅伯特．科赫研究所（RKI）指出，過去一天來增加16起死亡病例，今天累計47死。

葡萄牙一天來的死亡病例翻倍，今天累計12死。

（中央社）