川普發5千億美元現金救經濟

加州封城，全美接近鎖國，無限期停發簽證

由於新冠肺炎確診人數不斷暴增，加州周四發布封城令，美國國務院也建議美國民眾不要出國，全美已接近鎖國狀態。美國國務院也以防疫考量為由，宣布無限期停止大多數國家的簽證業務，不過季節性的短期勞工簽證不受影響。

與此同時，美國經濟面臨跳水衰退危機，川普政府準備豪發現金救經濟，成人每人1,000美元、孩童500美元，總計將發5,000億美元。

加州下令4,000萬的州民從19日晚上開始，除必要活動外都留在家裡，創下美國史上最大規模封城措施，原因在於疫情十萬火急，加州州長紐森（Gavin Newsom）寫信給川普說明封城決定時警告，他預估加州有56％的人口，相當於2,550萬人可能在八周內受到感染。

根據統計，美國新冠肺炎確診人數已超過14,000人，死亡人數則逾200人，而且歐洲疫情還在快速蔓延，美國國務院向民眾發出不要出國的旅遊建議。美國同時關閉與加拿大的邊境，並考慮關閉美墨邊境，等於全美已接近鎖國。

全美接近鎖國代表經濟活動會急速冷凍，更需經濟振興方案救援，美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）周四公布振興方案的細節，其中有5,000億美元規劃直接發給民眾現金，成人每人發1,000美元、兒童500美元。

整個5,000億美元發放現金方案將分兩期執行，穆努欽指出，「只要國會通過此一方案，我們三周內就可執行第一期，之後再過六周若總統仍維持國家緊急狀態，我們就會再執行第二期，也就是每個四口之家再發3,000美元。」

此外，穆努欽表示，白宮經濟振興方案還準備3,000億美元給小企業，包括對危機期間不裁員企業提供貸款豁免紓困。另外2,000億美元則用在聯準會（Fed）的措施，以及對包括航空業和其他關鍵產業提供貸款。

美股震盪走高 台積ADR強彈

由於憂心新冠肺炎疫情加劇恐對經濟造成重創，加上20日是今年第一個四巫日的到來，美股開高後再度震盪走勢。不過看好科技股能度過這次危機，帶動以科技股為主的那斯達克指數強力反彈，台積電ADR盤中強漲6.6％。

道瓊工業指數，周五早盤來回震盪，上漲逾300點；標準普爾500與那斯達克指數也各自走高近1.32％與2.41％。歐洲股市在歷經數天震盪走勢後，20日則出現反彈。歐洲Stoxx 600指數盤中上揚2％、德股也漲3.5％、英股漲1.1％。英國央行周三宣布將加入大規模購債計畫，並且再度緊急降息，對歐股帶來提振效應。

日前甫收復兩萬點大關的道瓊工業指數，周五開盤雖在買盤承接下強漲逾300點，但由於對疫情憂慮揮之不去，以及包括有四種期權產品同時到期的四巫日到來，在多空交戰激烈下，道瓊一度跌到平盤以下，隨後又反彈逾300點。

分析師指出，近來雖然全球央行與政府相繼推出刺激政策，但基於疫情不斷惡化，這些利多措施究竟將對經濟帶來多大正面效應仍有待觀察。

不過近來崩跌的油價，在周四出現史上最大漲幅後，周五持續反彈，多少舒緩投資人不安情緒。先前外界憂心如果油價持續探底，恐令全球經濟陷入嚴重萎縮。

在此同時，歐美央行相繼注資舒緩流動性，讓瘋搶美元熱潮暫時降溫。過去幾周美股暴跌，導致企業與個人爭相囤積美元，並推升美元走高。然而美元升值對目前已深陷困境的出口業者將是再一次重擊。

紐約Life投資公司策略師顧德溫（Lauren Goodwin）警告，最近看到的全球股市劇烈波動預料還會持續一段時間，直到政府的財政或貨幣政策能對受壓的大公司與中小企業發揮效果。

亞股周五也氣勢如虹，韓股收盤暴漲逾7％、新加坡股市也勁揚4.32％，至於日股適逢國定假日而休市一天。