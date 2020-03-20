美國新冠肺炎 突破1.3萬例 至少193死

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例已超過1萬3,000例，累計至少193死。

CNN報導，美國確診病例已從15日的數千例增至逾1萬3,000例，因為有更多人感染2019冠狀病毒，更多人接受檢測後發現自己染病。

在18日早上至19日早上短短24小時內，美國新增2,700多例。截至19日晚間，全美至少有1萬3,133人確診，至少有193人喪生。

美國總統川普昨天在疫情簡報時表示，他已敦促美國食品暨藥物管理局（FDA）消除新冠肺炎患者取得治療藥物的障礙。

他表示，抗瘧疾藥物奎寧（chloroquine）及其同類藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine）將可透過醫生開立處方取得，以治療新冠肺炎。

另外，加州州長紐松（Gavin Newsom）昨天下令全州居民待在家裡。這是武漢肺炎大流行爆發以來，美國州長所下達限制性最高的命令。

加州共有4,000萬居民，是美國人口最多的州，這項命令於昨日晚間生效，適用於大多數居民，但16個重要基礎設施部門的勞工不受此限。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）昨天早上受訪時告訴CNN，紐約一夜間進行了8,000個檢測。官員昨天晚間通報，紐約州自18日晚間起新增約2,300例，累計5,298例。

（中央社）