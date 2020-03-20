搶救美頁岩油！川普1句話 油價狂飆30％

國際油價慘烈廝殺，重創美國頁岩油商，美國總統川普看不下去，考慮介入沙烏地與俄羅斯石油價格戰，以化解雙方減產僵局。消息一出，油市狂歡，紐約油價周四暴漲24%，創下單日最大漲幅，今盤中續飆8%，最高觸及28美元，累計兩個交易日大漲超過3成。

油價今年以來已暴跌近6成，3月初石油輸出國組織和盟國（OPEC+）的減產協議破局後，油價更從4字頭急殺至2字頭，周三(18日)傳出沙國「未來幾個月」每日「灌油」約1,230萬桶後，油價大屠殺逾24%，終場收在20.37美元，創下18年來新低。

在這波油市殺戮中，沙、俄和美頁岩油都受傷慘重。路透報導，川普表示，他會在「適當時機」介入沙烏地與俄羅斯的油價大戰，並指低油價雖對美國消費者有利，但對頁岩油商造成莫大衝擊，盼能尋求一個平衡點。

華爾街日報也引述消息人士指出，川普政府考慮透過外交手段，施壓沙國減產，並透過制裁來脅迫俄羅斯減產，以恢復油價穩定。

此外，美國能源部今宣布將採購3000萬桶原油作為戰略儲備（SPR），刺激美國油價止跌回升。

紐約原油周四（19日）飆漲4.85美元（或24%），收在25.22美元，創下1983年3月以來單日最大漲幅；布蘭特原油大漲3.59美元（或14.4%），收在28.47美元。

截至台北時間20日下午5點34分，紐約原油續漲7.77%，來到27.92美元。

不過，分析師提醒，油價反彈只是死貓跳，新冠疫情對市場需求造成衝擊，油價後市仍不樂觀。