馬照跑舞照跳 逾6成美國人認疫情誇大

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行，儘管連美國總統川普都已呼籲民眾待在家裡共同抗疫，但不信邪者大有人在，一份民調顯示逾6成美國受訪者認為是媒體誇大渲染疫情。

「華盛頓郵報」報導，對新型冠狀病毒疫情嗤之以鼻的人，稱這波已在全球感染超過20萬人、9000多人病死的疫情相關報導為唬爛；共和黨國會議員仍照樣吹噓外出晚餐；一些海灘仍擠滿放假遊憩的人。好萊塢明星凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens）在Instagram上責備大家掉以輕心，還被憤怒網友灌爆被迫道歉。

不信病毒可怕的人揚言日常生活絕不為疫情改變，深信對這波疫情的空前反應，只不過是媒體或自由派想搞垮川普的陰謀。皮尤研究中心（The Pew Research Center）昨天發布一份民調顯示，62%的受訪美國成年人認為，媒體誇大疫情威脅。

住在堪薩斯州威斯維爾（Wellsville）的沃爾瑪（Walmart）賣場員工、47歲的克利斯特（Brandon Crist）完全無法理解封城、停課、限制集會與關閉酒吧及餐廳的必要，「我不覺得需要怕成這樣。若沒發燒，你根本就沒事；就算發燒，去檢查不就得了。沒有生病的話，根本沒必要人人待在家裡」。

「我們全都健康得很。」克利斯特全然不擔心家人與家中長輩，還打算去亞利桑那州度假、探訪親友，並如往常到餐廳用餐，他說唯一煩惱的是大峽谷國家公園有部分關閉。

即便富蘭克林郡（Franklin County）宣布進入地方災害狀態，學校也停課至30日，但人口1809人的小鎮威斯維爾各餐廳照常營業，停車場停滿用餐人潮車輛。當地一間教堂裡，牧師佈道時說他今天唯一要傳達的是「關掉電視」。

部分教友說自己的健康握於上帝手中。73歲的退休銷售員巴克利（Ted Buckley）說：「我們只需相信，上帝會來解決。我個人是不知道有誰感染新型冠狀病毒，我們不該只憑耳聞而非親眼所見，就讓自己成為驚弓之鳥。」

另一教友84歲的退休教師克芮麥（Robert Cramer）表示，他想知道病毒是如何從中國跑出來，因為他在一段YouTube影片裡聽「專家」說病毒是從一間生物戰實驗室跑到肉品市場。這類謠言已被專家們斥為騙局。

一名已移居他州的不具名威斯維爾婦人表示，是自由派媒體製造集體歇斯底里，「他們只是想鬥倒川普並搞垮我們的經濟」。

53歲的麥克拉里（George McCrary）表示，媒體因為沒賣點，都不在疫情期間報導正面消息。他還說自己具有運動科學學位，日常健康除了洗手外也不會做任何改變。他說COVID-19不過就是種病毒，不解為何人們對季節流感都不恐慌，卻對新型冠狀病毒怕得要死。

延伸閱讀

美國加州今封城 令4,000萬人待家中