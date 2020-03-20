加州新冠肺炎示警 未來8周56％人恐感染

加州州長紐松（Gavin Newsom）周四要求國會，提撥10億美元（近304億台幣）聯邦資金，以支援加州因應新冠肺炎。

據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，加州預估，在未來8星期，約有56%州民，也就是2550萬人會感染新冠肺炎。而紐松周三已致函美國總統川普，要求在洛杉磯港部署海軍醫療艦「慈悲」號（USNS Mercy），一直到9月1日。

他在另一封信中告訴美國參、眾院領袖，財務補助對加州採購通風機及其他醫療物資，開辦州立醫院，部署流動醫院，還有滿足其他衛生保健需求都舉足輕重。至今加州已有超過950人感染新冠肺炎，並有19人喪生。

此外，紐松還要求，將失業保險擴大到超過26周的上限，並為「醫療補助」（Medicaid），聯邦糧食援助與住房等挹注更多聯邦資金。他指出，這次由公共衛生危機引起的經濟崩潰將對全美，還有包括加州在內的太多家庭造成直接與毀滅性的影響。

文章來源：More than half of Californians could become infected with coronavirus, Gov. Gavin Newsom says in seeking aid

（中時電子報 楊幼蘭）