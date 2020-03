加州新冠肺炎示警 未來8周56％人恐感染

加州州長紐松(Gavin Newsom)周四要求國會,提撥10億美元(近304億台幣)聯邦資金,以支援加州因應新冠肺炎。

據《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)報導,加州預估,在未來8星期,約有56%州民,也就是2550萬人會感染新冠肺炎。而紐松周三已致函美國總統川普,要求在洛杉磯港部署海軍醫療艦「慈悲」號(USNS Mercy),一直到9月1日。

他在另一封信中告訴美國參、眾院領袖,財務補助對加州採購通風機及其他醫療物資,開辦州立醫院,部署流動醫院,還有滿足其他衛生保健需求都舉足輕重。至今加州已有超過950人感染新冠肺炎,並有19人喪生。

此外,紐松還要求,將失業保險擴大到超過26周的上限,並為「醫療補助」(Medicaid),聯邦糧食援助與住房等挹注更多聯邦資金。他指出,這次由公共衛生危機引起的經濟崩潰將對全美,還有包括加州在內的太多家庭造成直接與毀滅性的影響。

(中時電子報 楊幼蘭)