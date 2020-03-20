慘！全球30億人缺這最基本抗疫武器

世界各國祭出大規模封城和旅遊禁令，對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎又稱武漢肺炎）疫情之際，聯合國專家警告指出，約30億人連最基本的個人抗疫武器（肥皂和自來水）都沒有。

武漢肺炎疫情去年底在中國爆發後延燒全球，迄今造成超過20萬人感染，奪走9000多條人命。

歐洲國家陸續宣布關閉邊界，數以百萬計民眾被要求待在家中，以遏止疫情蔓延，但外界越來越關切發展中國家脆弱的醫療衛生體系。

隨著感染病例攀升，非洲和亞洲國家祭出嚴格的旅遊禁令，實施隔離措施，關閉學校。

但可保護自己不會感染2019冠狀病毒疾病的個人衛生行為：勤洗手，對很多人來說，卻是不可得。

聯合國兒童基金會（UNICEF）利用家戶調查資料，估計全球40%人口，也就是大約30億人家中沒有洗手用品。

UNICEF負責東部和南部非洲飲用水和衛生事務主管高德弗里（Sam Godfrey）表示，沒有自來水的社區，不能買肥皂，也無法了解洗手預防疾病的重要性。

高德弗里告訴法新社：「即使是第一線工作人員、醫療工作人員，仍不了解洗手的重要性。」

區域內首批感染者通常是那些從國外回來的人，高德弗里說，在非洲「這簡直是有錢人才會得到的病」。但最後倒楣的是窮人。

那些生活在擁擠的貧民窟、難民營，以及非洲大陸東北沿海國家都市的人，面臨的風險特別高，因為他們可能有營養不良問題，或者罹患基礎疾病。而且他們的衛生條件通常不佳。

撒哈拉沙漠以南非洲，63%的都市地區人口，或2.58億人無法洗手；而在中亞和南亞地區則是22%的人口，或者是1.53億人。

在肯亞首都奈洛比的一處貧民窟，民眾面對疫情一點都不擔心。一名自行車修理員表示：「你有看過住院的人來自這個貧民窟嗎？那是有錢人才會得的病。」