法新冠肺炎確診破萬 醫師集體告政府失職

法國政府應對新冠肺炎失策，行動緩慢引發批評。前衛生部長布辛本週說1月就警告政府疫情凶險，卻遲遲不作為。今天3位醫師對總理菲力普與布辛提出集體訴訟，狀告兩人失職。

法國今天2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例破萬，比昨天增加1861例，累計達1萬995人確診。死亡數新增128人，累計共372人死亡。

3位醫生今天向法院提出集體訴訟，狀告菲力普（Edouard Philippe）及布辛（Agnès Buzyn）「放棄」為防堵2019年冠狀病毒疾病而採取即時措施。

3位原告指控菲力普和布辛「當時已意識到疾病的威脅且有能力採取行動，卻選擇不作為」。

原告提及布辛17日在市長選舉落敗後接受「世界報」專訪時的驚人發言。布辛在專訪中說，她去年12月底接到不知名肺炎在中國武漢爆發的消息，並通知公衛署，接著1月11日就通報總統馬克宏和總理菲力普，且「警告他們選舉必然無法順利進行」。

布辛說：「當我辭職參選時，就知道疫情的大海嘯即將到來，我離開時預料選舉無法順利舉行。」在專訪中，她將政府執意舉行市長選舉的決策過程稱為一場「化妝舞會」。布辛語出驚人的發言隨即為政府帶來衝擊，法國媒體紛紛將此稱為「布辛門」。

因此，原告控訴菲力普和原為醫師的布辛「自願放棄採取或尋找對策，來對抗這個使人民安全陷入險境的災害」，災害是指新型冠狀病毒。若判決成立，菲力普和布辛可能被判有期徒刑2年與罰金3萬歐元（約新台幣97萬元）。原告表示，直到3月13日，政府才開始採取對策，最後走上全民閉關這條路。

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