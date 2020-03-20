取消95%航班 德航：航空業將有結構性變化

2019年冠狀病毒疾病疫情重創航空業，歐洲航空業龍頭德國漢莎航空（Lufthansa）被迫取消95%航班，德航總裁史波預測航空業將出現結構性變化，沒有政府援助將難以度過難關。

史波（Carsten Spohr）今天說，這次疫情對整個航空業有深遠的影響，例如企業現在習慣了視訊會議，以後將少搭飛機。

此外，波音公司（Boeing）和空中巴士公司（Airbus）等飛機製造商的榮景持續16年，如今突然中斷，「每一家航空公司都在談要延後交機」。

史波預測，市場在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情結束後將出現結構性變化，德航勢必得調整，不可能回到原來的狀態，「我們集團的規模未來會縮小」。

史波說，目前德航不需要政府補助，但其他航空公司沒有政府出手援助將難以度過難關，「疫情持續愈久，航空業沒政府支持就沒有未來的可能性就愈高」。

世界各國為防疫紛紛實施邊界管制，德航被迫取消95%的航班，僅剩5%航班正常起降。

包括旗下的奧地利航空（Austrian Airlines）、瑞士航空（Swissair）、歐洲之翼航空（Eurowings）等航空公司在內，德航集團有763架飛機，其中多達700架停飛。

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