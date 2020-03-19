【美、英、歐央行救市】ECB大手筆購債 英國再降息

歐洲央行（ECB）18日宣布啟動7,500億歐元緊急購債計畫，擬收購公私部門債券資產，起碼持續到今年底，且首度將過去不受青睞的希臘債券納入收購範圍。惟此一救市措施仍無法提振投資人信心，歐洲主要股市19日力守平盤附近，欲振乏力。

19日稍晚，英國央行也突然宣布擴大寬鬆貨幣政策，將基準利率從0.25％調降至0.1％，購債規模加碼2,000億英鎊至6,450億英鎊。受此激勵，英鎊止貶翻升，英股也由黑翻紅。

ECB為拉低義大利等染疫又負債累累成員國的借貸成本，在周三召開的緊急政策會議，決啟動新一波購債措施，7,500億歐元規模就占了歐元區國內生產毛額（GDP）的6％，也使歐銀今年預定的購債額累積到1.1兆歐元。

根據ECB聲明，這項名為「大流行病緊急資產收購計畫」（PEPP），收購範圍涵蓋公私部門債券，至少持續到今年底，不排除延長時間。值得注意的是，PEPP的收購標的首次包含希臘債券，據ECB購債計畫，約有120億歐元希臘公債可供收購。

PEPP啟動後，意味截至今年底，ECB每月花將近1,200億歐元收購歐元區債券，為歷來最大手筆。按該購債計畫原則，ECB可能鎖定義大利等陷入困境國家的短期公債。此最新購債將持續到疫情「危機階段」結束，非金融商業票據也首度納入收購行列。

ECB總裁拉加德於臨時會議後指出：「非常時期就需要非常行動。我們對歐元的承諾沒有極限，我們決心在法定職權之內，用盡一切能用的工具。」