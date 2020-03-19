【美、英、歐央行救市】Fed伸援手 救貨幣共同基金

新冠肺炎重創全球金融市場，美國聯準會（Fed）18日宣布推出新救市計畫，將貨幣市場共同基金納入援助範圍，此為美國緩解疫情衝擊經濟的最新措施。

聯準會的最新工具名為「貨幣市場共同基金流動性機制」（Money Market Mutual Fund Liquidity Facility），將向金融機構提供最長1年的貸款，後者以購自貨幣市場共同基金的優值資產作為擔保。

聯準會在聲明稿中表示，最新措施將協助貨幣市場共同基金「滿足家庭和其他投資人的贖回需求，加強整體市場功能，並強化整體經濟的信貸供給。」

最新措施是聯準會在兩日內推出的第三套緊急信貸方案，目的在保持3.8兆美元的貨幣市場共同基金運作無礙。

貸款將透過波士頓聯準銀行提供，財政部「外匯穩定基金」（Exchange Stabilization Fund）為最新計畫提供1百億美元信用擔保。

據Money Fund Intelligence出版商Crane Data數據顯示，過去一周以來，投資人自貨幣市場基金贖回660億美元，並將資金轉入投資政府公債的基金。

新冠肺炎疫情在全球持續升溫，恐慌情緒促使投資人開始囤積現金，拋售各類型資產，造成近來金融市場巨幅震盪。

聯準會本周祭出多項振興經濟措施，為市場注入流動性，並減輕肺炎疫情對經濟的衝擊。聯準會15日一口氣將基準利率調降4碼，將利率降至逼近零的水準，並矢言購買規模高達7千億美元的公債和房貸抵押證券。