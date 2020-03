川普錯了！疫情大爆發 美狂輸韓這2步

美國新冠肺炎疫情開始大爆發,相較之下,韓國每日新增病例數逐漸下滑,疫情明顯受到控制。美國媒體分析,美國在疫情剛開始蔓延時,因為沒有像韓國一樣做到大規模病毒檢測、元首讓專業優先等2件事情,才讓情勢演變至此。

截至17日,美國境內已有超過5,000人感染新冠肺炎,超過100人喪命。美國總統川普16日坦承,美國疫情恐怕要到8月才會真正獲得控制,美國公共衛生局長(The U.S. Surgeon General)亞當斯(Jerome Adams)同日也警告,美國有可能淪為下一個義大利。

相較之下,韓國每日新冠肺炎新增病例已從2月中旬的數百例下降為2位數,美韓情勢逆轉,《華盛頓郵報》(Washington Post)分析,美國在疫情發展之初,因為不若韓國做到2件事情,才讓情勢演變至此。

第一,韓國政府雷厲風行,大規模為民眾進行新冠病毒檢測。報導說,韓國至今有超過8,000人確診,不過只有75人喪命,死亡率遠低於全球平均的3%。韓國外交部長康京和日前接受英國廣播公司(BBC)專訪時表示,病毒檢測工作是關鍵,早期發現確診者能夠降低進一步的威脅,醫院也能早一步治療患者。

韓國至今已有超過25萬人接受病毒檢測,《華爾街日報》(Wall Street Journal)日前報導,韓國現在檢測量能已提升到每日2萬人,全國一共有633個檢測站,除了醫院及醫療中心,另外還包括仿照速食店的得來速快篩方式,以及在爆發群聚感染的大樓前設置的臨時檢疫站,韓國境內一共有118個實驗室、約1,200名專業人員能進行病毒分析。

此外,韓國的病毒檢測是免費的,加上受惠於健保體系,即便是低收入戶也能尋求預防治療。

第二是韓國總統文在寅願意讓專業的來。文章分析,相較於川普在疫情之初不斷散播錯誤訊息,向大眾保證疫情能夠在美國邊境外止步,抨擊政敵誇大病毒威脅,甚至宣稱美國政府有能力應付病毒,韓國總統文在寅退居螢光幕後,讓衛生官員每日向大眾報告疫情進展,釜山大學教授凱利(Robert Kelly)分析,文在寅和川普一樣都面臨選舉連任壓力,但是文在寅面對疫情的態度嚴肅多了,願意讓專家親上火線回應。

美國非營利組織「韓國協會」(Korea Society)會長柏恩(Thomas Byrne)評論,沒有一個國家的回應是完全有效的,但是韓國衛生官員行事的高透明性及能力,在防疫方面確實為其他國家提供寶貴的一課。韓國外交部第二次官李泰鎬表示,資訊公開及透明能建立公眾信任,進一步激發高度的公民意識,讓民眾願意配合抗疫。

文章來源:South Korea’s coronavirus success story underscores how the U.S. initially failed

(中時電子報 吳映璠)