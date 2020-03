咳嗽發燒！曾入英相府 新冠專家自我隔離

身為新冠肺炎專家的倫敦帝國學院(Imperial College London)傳染病專家佛格森(Neil Ferguson)在出現咳嗽與發燒症狀後,目前正在倫敦寓所進行自我隔離。

據《鏡報》(Mirror)與《獨立報》(The Independent)18日報導,他16日才接觸英國首相強森(Boris Johnson),還有首席醫學顧問(Chief Medical Officer)。

佛格森說,他昨天雖然乾咳,但覺得還好,但第二天凌晨4點就發高燒了。他告訴BBC第4電台(Radio 4),就在他出現症狀前一天,曾出席唐寧街的記者會。

此外,他並推文說:「最近西敏區(Westminster)新冠肺炎還真多。」目前英國新冠肺炎病例直逼2,000宗,而死亡已超過70人。

(中時電子報 楊幼蘭)