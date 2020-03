美軍釋出5百萬片N95口罩協助防疫

美國國防部長艾斯培(Mark Esper)宣布,將釋出軍方的5百萬個N95口罩和2千台呼吸器,提供新冠肺炎的的防疫工作。但是,他不希望軍隊介入接管防疫,只要提供資源即可。

軍事時報(Military Times)報導,艾斯培說:「國防部將從戰略儲備中,提供500萬個N95防護口罩和其他防護設備,提供衛生服務部門使用。最初的1百萬個口罩將立即可用。」

美國的新冠病毒疫情已感染到5800多人,造成近100人死亡。隨著疾病的蔓延,口罩和其他防護設備已越來越缺少。

為了因應嚴峻的疫期,18個州動員了國民警衛隊來協助,同時紐約州州長古莫(Andrew Cuomo)和白宮高層均提出,陸軍工兵部隊可能會建造臨時時醫院,來治療重症新冠肺炎患者。

艾斯培同樣派出國民警衛隊,以及其他的些後備部隊,也願意提供軍用醫護船擔任浮動醫院。但是他不希望軍醫院也加入治療工作,理由是專業不同。

他說:「我們(軍方的醫護系統)的能力集中在創傷治療上。他們不一定具備應對高度傳染病所需的隔離空間。」

在那種情況下,症狀較輕的患者,可以在野戰醫院或是醫療船上接受治療,從而為專業醫院騰出空間。

華爾街日報報導,美軍已經準備2艘醫療船,分別是位在諾福克的舒適號(USS Comfort)和聖地亞哥的仁慈號(USS Mercy)。其中舒適號正在進行維護,還需要一些時間才能出動,而仁慈號在港口,隨時都可出發。

文章來源:The military is sending breathing masks, ventilators to civilian hospitals

文章來源:The Pentagon is making up to 5 million masks available for the coronavirus fight

(中時電子報 江飛宇)