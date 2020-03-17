隨著新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，並引發新一波全球金融危機，全球兩大經濟體中國與美國均面臨經濟成長跳水陷入衰退的危境，包括穆迪、摩根大通、高盛等投資銀行均預測，美國經濟將在上半年陷入衰退，高盛更預估，中國首季經濟成長率將大幅下調至-9％。

由於新冠肺炎疫情延燒，全球金融市場急轉直下，聯準會連番緊急降息仍無法穩住市場信心，道瓊工業指數周一狂洩近3,000點，創史上最大單日跌點，跌幅則是1987年股災以來最慘，周二原本開盤還漲600多點的道瓊指數，還是抵擋不住恐慌性的賣壓，由紅翻黑，盤中更跌破2萬點關卡。

更令市場關注的是，恐慌指數更升破80點，超越2008年金融海嘯，BMO策略師直言，全球正深陷2020肺炎金融危機。

高盛發表報告稱，由於中國官方公布的2020年1～2月多項宏觀數據都創下歷史新低，因此將中國2020年第一季GDP增速預期由原本的2.5％大幅下調至-9％。此外，疫情全球擴散也將影響中國經濟的復甦活力，預估中國GDP增速恐等到第三季才能回到疫情前水準。

高盛稱，上半年低迷的景氣將令中國今年GDP增速難以「保6」，預期在多項刺激經濟措施推動下，2020年全年經濟增長將由原本估計的5.5％下調至3％。

美國方面，經濟專家警告，受疫情大幅衝擊，美國家庭、企業與投資人都應做好經濟將急遽轉疲的準備。穆迪目前預測美國第一季與第二季經濟年率將分別萎縮1.6％與2.5％。不過下半年有望反彈，至於2021年經濟成長率料將超過3％。

穆迪首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）指出，美國經濟上半年將因疫情重創而陷入負成長。但隨著疫情下半年可能受到控制，經濟可望緩步恢復運行。

摩根大通也持類似看法，它預估美國第一與第二季經濟將呈現萎縮，但下半年有機會反彈。高盛則預計美國第一季經濟將陷入零成長，第二季將大幅萎縮5％，不過下半年經濟增長將超過3％。

高盛在給客戶的建議報告中指出，他們的基礎假設為在4月後，美國經濟活動將開始復甦，下半年成長將加速。不過實際情況將取決部分因素、像是疫情的發展軌跡、決策官員對提振經濟所推出的刺激措施，以及金融系統對於這場始料未及危機的韌性。

此外，根據標準普爾最新的全球經濟學家訪查發現，受到疫情升溫與金融市場崩跌的夾殺，今年全球經濟成長率估計將下滑至1.0到1.5％之間，按照該機構的定義，此一成長率代表全球將陷入經濟衰退。