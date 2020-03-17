歐洲趕製呼吸器 勞斯萊斯也加入

隨著新冠肺炎急速蔓延，歐洲死亡案例暴增至近三千人，歐洲政府要求廠商趕工生產重症患者迫切需要的呼吸器，英國甚至要求勞斯萊斯（Rolls Royce）投入生產。

上個星期，德國政府向安全防護設備大廠德爾格（Draegerwerk）訂購一萬組呼吸器，相當於該公司一年的產量，也是該公司所接獲的最大筆訂單。歐洲疫情最為嚴重、死亡案例已逾二千人的義大利，則是招標購買五千組呼吸器及其他迫切需要的醫療設備。

但是，全球最大呼吸器生產商哈明頓（Hamilton Medical）執行長魏蘭德（Andreas Wieland）表示，義大利或許買不到所需數量的四分之一。他表示，美國、土耳其、中國，所有人都在搶購。

英國首相強森在16日邀集英國六十多家大型製造商，要求他們協助生產呼吸器等重要醫療設備。受邀的廠商包括飛機引擎及豪華車製造商勞斯萊斯，以及在當地設廠的福特與本田等車商，還有汽車零組件商Unipart及挖掘機廠商JCB。勞斯萊斯已表示將全力配合。

英國衛生部估計，在最糟的情況下，健保體系（NHS）需要2萬組呼吸器。但目前僅有5,000組成人呼吸器及900組兒童用機器。

雖然接獲大量訂單，但廠商難以消化。德爾格公司發言人表示，設於呂貝克的工廠已經產能全開，並且24小時全天候檢測呼吸器。



英國唯一的加護病房專用呼吸器生產商Breas表示，早已擴大產能，一周七天生產。但該公司全球員工僅150人。美敦力（Medtronic）醫療產品公司則表示正與供應商合作，確保可趕工生產。

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