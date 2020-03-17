G7視訊峰會 聯手救經濟

鑒於新冠肺炎疫情日益嚴重，七大工業國（G7）領袖周一（16日）緊急召開視訊會議，會後發布共同聲明，強調將緊密合作以對抗疫情，並推出支撐經濟所需的財政與貨幣政策。

加拿大央行周一宣布新的挹注市場流動性措施，將在次級市場購買房貸債券，市場解讀此為加國也將啟動量化寬鬆（QE）。日本則有國會議員提案，要求安倍政府調降消費稅，日銀總裁黑田周二則強調，必要時還會再擴大貨幣寬鬆。

根據白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，美總統川普周一上午在白宮戰情室進行視訊會議，儘管面對美股崩盤，川普不但仍維持冷靜，還與G7其他領袖皆同意將「竭盡所能」對抗新冠肺炎。

此外，G7領袖也討論東京奧運今年是否如期舉行。日本首相安倍迄今仍拒絕延後或取消東奧。庫德洛會後向記者提及，「他（安倍）不知道是否可行，但他想這麼做…，川普總統祝他好運。我們都在後面支持他。」

另一方面，川普周一稍晚在白宮簡報表示，此次疫情可能持續到7月或8月，或許甚至更長。

該集團發布會後共同聲明表示，「透過共同行動，我們將致力解決因COVID-19（新冠肺炎）流行引發的健康與經濟風險，為未來強勁的復甦、持續的經濟成長與繁榮作好準備。」

G7領袖承諾，致力採取共同行動以及一切必要措施，使用所有政策工具，包括貨幣和財政辦法，力阻下行風險。

該份共同聲明指出，G7領袖將協調各方努力減緩病毒擴散，包括透過適當的邊界管制措施。此外，也將支持由政府和民間推出合作研發計畫以及分享，藉此快速研發、製造和提供治療和疫苗。

G7領袖也同意財政部長進行每周開會，協調執行情況並且研擬進一步的行動。

上周歐洲領袖們、尤其是法國總統馬克宏即積極遊說川普召開G7領袖視訊會議，以討論新冠肺炎因應之道。川普是今年G7輪值主席。