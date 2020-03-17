歐盟紓困 4千億歐元上膛

鑑於新冠肺炎疫情不斷升溫，歐元區財長要求擁有4,100億歐元銀彈的「歐洲穩定機制」（ESM）應開始研議如何動用資金，以減輕新冠肺炎對經濟造成的衝擊。



歐元集團（Eurogroup）主席沈德諾（Mario Centeno），在與歐元區財長進行視訊會議後表示，肺炎病毒恐帶來嚴重的經濟衰退，歐元區政府必須「盡其所能」，保護國民健康和維持歐元穩定。

歐洲紓困基金「歐洲穩定機制」執行長雷格林（Klaus Regling）表示，該基金擁有4,100億歐元（約4,580億美元）資金。

歐元區政府已經宣布，在2020年推出規模平均約國內生產毛額（GDP）1％的財政刺激措施，來援助國家經濟，同時承諾提供至少占GDP大約10％的流動性，協助陷入困境的企業。

歐元區財長會後透過聯合聲明稿表示，「政府的刺激經濟方案規模可能進一步擴大。」財長在會議中同意歐盟執委會的提案，在歐元區的預算規範下，給予會員國最大的財務彈性。

由於全球爆發新冠肺炎疫情，歐元區2020年的經濟成長率可能低於零，或是深陷負值，因此會員國和歐盟機構必須出手，減輕疫情對歐盟經濟造成的負面衝擊。

雷格林表示，歐盟財長要求歐洲穩定機制研擬對抗危機的方法，而「這正是我們將做的事」。

德國財長蕭茲（Olaf Scholz）指出，現階段討論是否擴大「歐洲穩定機制」的角色仍言之過早，現行的紓困基金將足以安撫投資人。

一名歐元區外交官表示，「歐洲穩定機制」的角色複雜，任何運用基金的重大決定，可能需要經由部分會員國國會的批准。

歐元區財長將繼續舉行每周一次的電話會議，討論如何加強行動，對抗新冠肺炎危機。

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