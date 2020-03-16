亞洲央行緊急跟進救市

繼美國聯準會周日閃電宣布降息4碼，日韓等亞洲央行周一（16日）也跟進採取救市措施，對抗新冠肺炎疫情帶來的衝擊。日本銀（央）行宣布擴大寬鬆，將ETF（指數股票型基金）全年收購規模擴大一倍至12兆日圓，另外韓國與紐西蘭央行亦相繼緊急調降利率。

日銀擴大買債額度

日銀周一提前召開金融會議，宣布將ETF的全年收購規模從原先的約6兆日圓擴大到12兆日圓。此外也將J-REIT（不動產信託基金）年購買額倍增到1,800億日圓。日銀聲明，一旦市場穩定，這些購債額度將恢復正常，暗示這項擴大買債作法是為了穩定市場的暫時措施。

然而為避免信貸市場陷入乾涸，日銀還額外釋出2兆日圓買進商業票據與公司債。不過日本央行在周一會議上並未下調利率，仍維持短期利率在負0.1％不變，它還矢言將透過收購長期國債，把日本10年期公債殖利率維持在零水準。

日銀總裁黑田東彥在會後指出，為因應疫情對經濟造成的威脅，日銀認為有必要迅速採取行動，特別是趕在3月底會計年度結束之前，以確保企業融資依然平穩與市場能夠回復穩定。日銀原本預定在18到19日召開決策會議。

韓、紐央行加入降息行列

韓國央行也在周一採取緊急措施，將基準利率調降2碼到0.75％，刷新歷史新低紀錄，也成為韓國利率有史來首度跌破1％門檻，這是該央行自2008年金融危機以來首度緊急降息，希望透過此舉，能緩減疫情對經濟造成的衝擊。韓國央行在會後聲明表示，貨幣政策委員會評估有必要進一步擴大寬鬆貨幣政策程度，降低金融市場波動與抑制肺炎對經濟成長與通膨的影響。此外，越南央行也宣布將再融資利率下調4碼至5％，貼現率則下調2碼至3.50％。

紐西蘭央行稍早也加入降息行列，它以經濟前景大幅惡化為由，將官方現金利率從1％一口氣下砍3碼到0.25％，並稱該利率水位至少將持續12個月。該央行還補充如果未來有需要更多刺激措施，下一步驟將是推出大規模資產收購計畫。