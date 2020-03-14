500億美元抗疫 美股大漲

川普宣布全美進入緊急狀態，聯邦資金上膛，激勵道指單日狂飆近2,000點，史上最狂！

美國總統川普於台北時間周六凌晨召開記者會，宣布全美進入緊急狀態，將挹注500億美元聯邦資金投入抗疫。此一消息，激勵13日美股一飛衝天，道瓊指數狂飆近2,000點，創下史上單日最大漲點。

川普於白宮玫瑰花園召開記者會時表示：「為讓聯邦政府傾全力打擊疫情，我正式宣布全國進入緊急狀態。」他還提到，美國疫情恐將惡化，未來8周是關鍵期。川普發布緊急狀態令後，可據此動用500億美元聯邦資金，協助各州與地方抗疫。川普同時透露，食品藥物管理局（FDA）本周將再提供50萬份新冠病毒檢測試劑供篩檢。

至於沙烏地阿拉伯和俄羅斯的油價戰重創美國頁岩油業，川普記者會上也提及此事，他並指示能源部大買石油作為戰略儲備。

由於川普7日在佛州接待巴西總統波索納洛，後來陸續證實隨行的波索納洛新聞秘書、巴西駐美大使等人確診，川普染疫風險大增。在記者追問下，川普對此鬆口表示，自己「可能」會在近期，內接受新冠病毒篩檢。

美股上周暴起暴落，甚至兩度觸發熔斷機制。12日道瓊指數與標普500指數，經歷1987年10月「黑色星期一」股災以來最慘烈的一天，道指狂瀉逾2,300點，寫下史上最大單日跌點。

翌日受川普宣布投入500億美元抗疫消息激勵，標指創2008年10月28日以來最大單日漲幅。上周五道瓊指數收漲1,985點或9.36％，報23,185.62點，締造史上最大單日漲點。標普指數終場漲9.29％，收在2,711.02點。那斯達克指數收漲9.35％，以7,874.88點作收。

但周線方面全黑，道指上周周跌10.4％，標指周跌8.8％，那斯達克周跌8.2％。

本周投資人最關切的料為聯準會（Fed）貨幣決策。Fed訂17-18日召開例會，繼月初緊急降息2碼後，CME FedWatch網站所示，市場預估Fed本周將再降3到4碼，聯邦基金利率恐砍到近零水位。