英國佛系抗疫拚「群體免疫」 專家說話了

面對新冠肺炎，英國擬讓6成人口染疫，以獲得群體免疫力。抗SARS專家蘇益仁說，站在流行病學角度，這麼做確實可行，但恐冒著演變成重症的風險，強調是最後的手段，也很可怕。

新冠肺炎全球大流行，外媒報導，英國研議採取放任政策，希望讓全國約6成民眾染病，痊癒後繼而普遍或的群體免疫力。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這是在醫療體系不能完全承擔時，才會有這樣考慮，台灣離那個階段很遠，不會這樣做；指揮中心召集人張上淳表示，這種做法相當冒險，因為沒有人能保證感染後絕對不會變成重症，尤其老年人一旦感染，死亡率很高。

抗SARS專家、前疾管局長蘇益仁接受記者電話聯訪時表示，這種佛系抗疫法是「這是最後的手段、沒辦法中的辦法」，形同把新冠肺炎當成流感在處理。

蘇益仁說，從流行病學角度來看，一旦有5、6成人口都感染一種疾病，幾乎可代表已沒有疫情，但通常都是歷經多年演進，才會有這麼多人都曾感染此病、獲得群體免疫力。

不過，他強調，就算是流感每年流行一次，平均也只有1成人口感染，要在短時間內讓5、6成都感染，「那太可怕了」。

蘇益仁說，疫情來襲初期，用盡各種方法努力阻擋疫情入侵，是重要的防疫觀念，但若疫情嚴重到無法控制時，只能把醫療資源集中在老人家、慢性病患者身上，避免花費精力去檢驗輕症，以減輕醫療體系負擔，就像武漢到了後期將輕重症患者分流一樣。

蘇益仁推測，英國大概認為疫情既然避免不了，不如就讓民眾感染，產生群體保護力以後，疫情就會自然消失，把醫療資源投注在重症患者上；這種做法就流行病學角度來說是對的，但問題就在於民眾能否接受。

反觀台灣，目前防疫措施雖已奏效，但多數人都沒有感染過、沒有抗體，萬一新冠肺炎今年冬天捲土重來，恐怕又會造成另一波疫情，因此疫苗、藥物的開發對台灣來說至關重要，畢竟台灣不可能年年全力守著不讓疫情來襲，也會對醫療體系造成很大的負荷，疫苗和藥物將是唯一解方。

（中央社）

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram