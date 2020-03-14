最強措施！伊朗軍方清空街道 人民全受檢測

為了防範疫情惡化，伊朗軍方下令，安全部隊將在24小時之內清空伊朗全國所有街道，並將對所有公民進行新冠病毒檢查。圖／美聯社

新冠肺炎在伊朗疫情日益惡化，截至13日已有11364起確診、514死，為大陸境外疫情最嚴重的地區。根據官方電視台13日報導，伊朗軍方下令，安全部隊將在24小時之內清空伊朗全國所有街道，並將對所有公民進行新冠病毒檢查，為伊朗對抗疫情以來實施的最嚴格措施。

據路透社與法新社報導，伊朗官員經常抱怨，許多伊朗人民無視政府「留在家中、避免旅遊」的呼籲。對此，武裝部隊總參謀長巴格里少將（Mohammad Bagheri）在官媒上表示，伊朗的「執法與安全委員會」將與內政部與地方政府合作，將在未來24小時內，合力清空街道與商家。

巴格里表示，在接下來的10天裡，整個國家將通過網路空間、電話，並在必要時進行親自監視，將疑似感染病毒的人識別出來。此一措施是最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）下令軍方加入抗疫行列後，祭出的最強手段。

此外，先前曾赴伊朗調查的世界衛生組織團隊、應急行動司司長布蘭能（Richard Brennan）表示，伊朗已展現「堅強防疫工作」，特別在該區內的個案管理、協調以及危機溝通等，「但還需要落實更多」，特別是許多優先應急地區與衛生部門間的聯繫。而伊朗衛生部門表示，13日因新冠肺炎而死亡的人數一日增加85人，為2月19日以來最人數最多的一次。

文章來源：Iran to clear streets, check everyone for coronavirus

文章來源：Iran security forces to empty city streets to fight coronavirus

（中時電子報 馮英志）

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