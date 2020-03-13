ECB未降息挨批 官員忙滅火

歐洲央行（ECB）12日例會並未降息，令市場大失所望，並加劇金融市場動盪，歐洲官員相繼發言滅火，表示保留在未來降息的選擇權，且央行亦準備採取更多行動，試圖安撫投資人信心。

美國聯準會（Fed）與英國央行在過去10日之內接連緊急降息，歐洲央行卻未如市場預期跟進，將利率按兵不動，而是推出購債規模加碼等新刺激措施。

歐洲央行首席經濟學家連恩（Philip Lane）在決策出爐後表示，若是財政狀況緊繃，或是威脅到中期通膨目標，歐洲央行保留未來降息的選擇權。

歐洲央行官員暨法國央行總裁戴加洛（Francois Villeroy de Galhau）也表示，歐洲央行已準備在情況許可之下，暫時買進更多政府債券。

此外，歐央行總裁拉加德（Christine Lagarde）12日表示，縮小歐元區國家公債殖利率利差不是央行的責任，此番言論引來批評，並造成歐洲新冠肺炎重災區義大利的公債殖利率躥揚。

義大利10年期公債殖利率12日跳漲55個基點，創下2011年稍晚以來最大單日升幅。當日義大利與德國10年期公債利差躥升將近67個基點，創下史上最大單日升幅紀錄。

對此戴加洛表示，歐洲央行可利用購債規則的彈性，買進某些國家的公債，試圖安撫投資人。他亦表示，歐洲央行並非對金融市場震盪視若無睹，而是依經濟分析行事。

連恩表示，「歐洲央行不會容忍影響歐元政貨幣政策傳導的任何風險，央行已準備採取更多行動，和調整所有工具，確保利差擴大不會削弱政策傳導。」

安聯環球投資固定收益部門全球主管迪西米爾（Frank Dixmier）指出，拉加德想法是肺炎先影響供給面，再衝擊需求面和金融穩定性，因此財政政策是首要回應措施。