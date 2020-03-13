川普防疫亂胡扯 股市嚇破膽

美國總統川普向來將美股視為自己最大政績，但他近來針對新冠肺炎防疫措施的發言荒腔走板，不僅無法安撫美國民眾對病毒迅速擴散的擔憂，更成拖累美股最大元凶。

川普周三（11日）於晚間黃金時段親自上陣，對著全國民眾發表10分鐘演說，試圖安穩浮動民心，但卻因為講稿謬誤百出，加上他隨興胡謅亂扯，導致美股12日重挫，道指創1987年10月黑色星期一以來最大單日跌幅，全球股市也遭牽連。

細數川普在演說中所犯錯誤，包括針對歐洲的旅遊禁令僅限於申根區，並非如他所說「英國以外的歐洲全區」，至於限制範圍僅在於人員流動，而不是他口中「適用於大量貿易和貨運」。

此外，川普當時聲稱「保險公司會概括承受民眾肺炎篩檢與治療的自付額」，但後來業界澄清「僅針對部分人的篩檢部分」。

消息人士透露，負責川普演講稿的三名幕僚並未參與白宮防疫小組，因此對於防疫作為不甚清楚，而講稿經過多次修改，一直到川普上場前才送抵讀稿機。

瑞銀分析師多洛梵（Paul Donovan）表示，市場對於川普演說反應不佳，原因在於他並未提出具體經濟紓困措施，僅提出模糊稅改構想，加上多處錯誤令人質疑政策一貫性，同時一味將疫情推給歐洲防堵不力，卻未提出美國具體防疫作為。

川普近來關於疫情的發言悖離事實，與公衛專家認定的事實差距極大。川普對於世衛評估肺炎致死率3.4％不以為然，「直覺」認定數據應該低上許多。他亦指出，肺炎疫苗幾個月內便能推出，遭到專家駁斥「至少還需一年」。

川普還表示，他會讓「任何想做篩檢的人都能做到」，但專家表示，任何國家都無法達到如此大的檢驗能量。據美國昆尼皮亞克大學 （Quinnipiac University）9日民調顯示，約49％美國受訪民眾不滿意川普防疫作為，高於滿意佔比的43％。