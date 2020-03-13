巴加美元首 陷染疫風暴圈

新冠疫情燒向國際元首政要！巴西總統波索納洛驚傳確診感染新冠病毒，他上周才訪美，與美國總統川普共進晚餐並合影留念，但川普不擔心自己有染疫風險。加拿大第一夫人也確診感染，總理杜魯道宣布在家自主隔離。

川普7日在佛州棕櫚灘海湖莊園晚宴款待來訪的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。12日稍早，巴西官方證實隨行的波索納洛的新聞秘書沃恩加藤（Fabio Wajngarten）感染新冠肺炎，目前居家隔離中。

上周末前往佛州的巴西代表團成員，連同總統波索納洛在內，都接受病毒檢測。不料13日巴西國內媒體報導，波索納洛初步篩檢結果為陽性。

人在白宮會見愛爾蘭總理瓦拉德卡的川普，得知巴西總統新聞秘書染疫及總統波索納洛受測的消息後，老神在在回應記者：「這麼說吧，我並不擔心。」

兩名美國共和黨參議員，也出席接待巴西訪美團的場合，他們透露會自主隔離。共和黨佛州參議員史考特（Rick Scott）說，他曾與波索納洛的幕僚成員會面。

另外，澳洲內政部長杜頓13日宣佈感染新冠肺炎，而他在不到一周前才赴美拜會川普女兒伊凡卡、檢察總長及數名白宮官員。

加拿大總理杜魯道也籠罩感染威脅。總理辦公室12日晚間發布聲明，由於第一夫人蘇菲（Sophie Gregoire Trudeau）確診感染新冠肺炎，杜魯道本人將自主居家隔離14天。

聲明說，杜魯道目前並無病徵，健康狀況良好，因此無須做病毒檢測。醫生表示既然沒有症狀，近來與杜魯道接觸者無感染風險。

杜魯道妻子蘇菲近日應邀到倫敦演說，返加後於11日晚間，出現發低燒等輕微類流感症狀，經檢測後確定感染新冠病毒。總理辦公室指出，蘇菲的症狀不嚴重，目前狀況良好。