疫情延燒 美經濟恐陷衰退

新冠肺炎在全球大流行，促使經濟學家大砍美國今年成長預期，認為此波疫情將「大幅拖累」美國今年成長表現，邁入衰退機率大增。部分專家認為美國可能已陷衰退，凱投宏觀（Capital Economics）估計，美國經濟第2季將萎縮4％。



凱投宏觀資深美國經濟學家杭特表示，美國向歐洲發布入境禁令、職業運動停賽、紐約百老匯劇院暫停演出，加上學校、辦公室、運動場等機構皆已關閉，預料將對美國經濟帶來衝擊，「我們預期第2季國內生產毛額（GDP）年率衰退4％，第3季也持續蕭條。」



換言之，美國將走向連兩季下滑的技術性衰退。上一次美國出現大幅度萎縮是在金融危機，2008年第4季GDP銳減8.4％，2009年首季再下滑4.4％。



該機構另調降2020年美國GDP預估，由先前預期的擴張1.8％調整為衰退0.6％。許多經濟學家皆下修第2季經濟預測，目前以凱投宏觀看法最悲觀。



聯準會前副主席、普林斯頓大學教授布蘭德（Alan Blinder）也認為，冠狀病毒疫情衝擊之下，美國可能已陷入衰退。



布蘭特指出，為避免疫情擴散，人們「害怕出門購物」以及避免出現公共場合，皆是導致蕭條的原因，「你可以理解為何大家不去餐館、購物中心，更別提旅遊了。這些行業支出銳減的速度，可能比系統數據顯現的還快。」



安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）經濟學家認為，金融壓力排山倒海而來，除非病毒可以奇蹟似地遏止，否則壓力會持續一段時間，足以打擊實際經濟。預料此波疫情衝擊之後，未來將展現U型復甦、而非先前預估的V型復甦，意即觸底時間拉長。



也有經濟學家看好美經濟第3季將現反彈，可望躲過技術性衰退。金融服務公司Ameriprise Financial首席經濟學家普萊斯（Russell Price）表示：「我們認為第2季將大幅衰退，第3季應該展現強勁復甦，但這仍取決於病毒蔓延的情況。」