救市！Fed料重啟QE 人行定向降準

美國急撒1.5兆美元 激勵美股強彈逾千點

全球新冠肺炎延燒，美國疫情告急，美股12日出現1987年10月大崩盤以來最慘烈的跌勢，迫使聯準會（Fed）再度放水救市。Fed宣布將挹注1.5兆美元與購買不同年限的美債，以支撐市場並刺激經濟。由於Fed將在18日（下周三）召開例行決策會，專家預料Fed會再度降息，並極可能重啟量化寬鬆。

拜Fed大手筆撒錢之賜，周四暴跌2,352點的美國道瓊指數，13日開盤強彈逾千點，三大指數均漲逾5％。歐股也在周四創下有史來最悽慘走勢後，大舉彈升，泛歐Stoxx 600與英德法主要股市盤中漲幅約在8％左右，力抗十三號星期五魔咒。

紐約聯準銀行12日聲稱將透過三次操作，總額1.5兆美元，來確保市場流動性不會因這次新冠疫情危機而陷入乾涸。這三次操作分別是周四透過三個月附買回操作注資5千億美元，周五則藉由一個月期附買回與三個月期附買回，各自釋出5千億美元。

此舉是Fed主席鮑爾與負責利率制定的聯邦公開市場委員會（FOMC）委員商議後，所做出的決定。

此外，Fed進行的另一項救市措施，就是自13日起買進600億美元的一年期或更短的債券。這項轉變也暗示Fed將提早部署危機時期的政策工具。

Fed並沒有說明這項購債行動將持續多久，它可能把相關決定延到下周例會再公布。俄勒岡大學經濟學教授杜伊（Tim Duy）指稱，Fed基本上就是重回量化寬鬆。對沖基金KEAL資本公司創辦人兼投資長狄卡魯希（Keith DeCarlucci）也提到，Fed的救市首要任務，就是提供足夠流動性，避免信貸市場陷入緊縮與減緩資產負債壓力。

中國釋5,500億人民幣 穩金融市場信心

新冠肺炎亂市，中國人民銀行13日再出手，穩定金融市場信心。自3月16日起，對達到考核標準的銀行降準0.5～1個百分點，另對符合條件的股份制商銀再額外降準1個百分點，估計這將為市場注入人民幣（下同）5,500億元的長期資金。

人行此次定向降準釋放長期資金，力挺銀行支持實體經濟的穩定資金來源，值得注意的是，每年還可直接降低相關銀行付息成本約85億元，透過銀行傳導有利於促進降低小微、民營企業貸款實際利率。

人行稍早於今年元旦全面降準0.5個百分點，為市場注入8千億元活水，以緩解春節前資金緊俏，新冠肺炎疫情爆發後，人行多次下調一系列市場指標利率，如MLF、短天期逆回購利率等，以紓緩新冠肺炎病毒爆發對中國經濟所造成的影響。

根據人行公告，本次降準包括兩部分：對達到普惠金融領域貸款占比考核標準的銀行，降準0.5至1個百分點，對符合條件的股份制商業銀行再額外降準1個百分點，在此之後，陸大型商業銀行存準率為11％，中小銀行存準率為10％～9.5％。

消息公布後，市場反應迅速，在岸人民幣兌美元收復6.98關卡，大漲超過500基點。富時A50從跌逾0.3％轉漲至0.39％。

方正證券分析指出，從時機點來看，人行應是考慮到未來海外流動性短缺，會影響到大陸境內市場。北大光華管理學院副教授顏色認為，為了進一步降低融資成本，貨幣政策將保持更加合理充裕，預估今年還將有兩次全面降準。