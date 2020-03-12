川普禁歐令 嚇趴油市

為了防範新冠肺炎疫情擴大，美國總統川普11日無預警宣布自13日起針對歐洲（英國與愛爾蘭除外）全面實施為期30日的旅遊禁令，歐洲旅客在這段時間不得入境美國。分析師警告，此禁令不僅重創美國航空業，更將拖累原油需求。

受此消息衝擊，紐約西德州原油4月期貨價12日盤中大跌6.9％，每桶報30.70美元，而倫敦布蘭特5月期油重挫8.9％，每桶報32.96美元。兩大油市指標自今年一月高點以來累跌約50％。

在世衛組織11日宣告新冠肺炎疫情已達「全球大流行」（pandemic）程度後，美國政府宣布對歐洲實施為期30日的旅遊禁令，希望加強防疫作為，但這卻導致全球股市重挫、油價再次崩跌。

美國航空協會警告，此舉恐「重創」美國航空業、從業人員與旅客權益。其他分析師則認為，該禁令將導致備受疫情衝擊的原油需求進一步下滑。

能源市場數據供應商S ＆ P Global Platts分析師加林貝地（Claudio Galimberti）表示：「此旅遊禁令將嚴重衝擊全球貿易與燃料需求。」

事實上，石油輸出國家組織（OPEC）與盟國日前減產協議破局，沙烏地阿拉伯為了報復俄羅斯阻撓協議而大砍原油售價並增加產量，導致油價大跌。更糟的是，阿拉伯聯合大公國（UAE）如今宣布跟進增產，恐令油市前景更為黯淡。

UAE阿布達比國家石油公司（ADNOC）表示，自4月起每日將增產100萬桶至400萬桶，並朝著每日500萬桶目標邁進。

受肺炎疫情影響，美國能源總署（EIA）與OPEC相繼調降對於原油需求預估，同時預估本季需求將進一步萎縮。

研究機構Rystad Energy分析師奧林森（Espen Erlingsen）表示，在缺乏減產會議支撐油價情況下，全球油市將交由市場供需原則決定，如此一來，油價恐跌至二字頭。