美國新冠肺炎疫情快速升溫，美國總統川普下令禁止由歐洲入境30天，再度引爆全球市場恐慌情緒，加上歐洲央行（ECB）意外未宣布降息，增添全球經濟急凍陷入衰退的可能性，全球股市周四殺聲震天全面倒地，歐股一度暴跌逾10％，美股開盤崩挫破7％，再次啟動熔斷機制，而亞股則延續前一日的恐慌，日股、台股跌逾4％，全球主要股市全數摔入熊市。

美股周四一開盤就躺平，並觸及7％跌幅的熔斷機制，重新交易跌勢又擴大，道瓊工業指數暴跌逾2,000點或8％，下探21,433點，標普5百與那斯達克指數均重挫約7.0％。

受到美股周三又崩跌的拖累，亞洲股市周四血流成河，泰國股市跌最慘，一度狂瀉逾11％，菲律賓大盤收盤也下殺近10％的長黑，澳洲股市重挫7.4％，日本股市日經指數重挫4.4％，跟進其他主要國家股市，跌入空頭市場。

歐洲央行（ECB）召開例會雖祭出一連串刺激方案，但卻未採取降息，引發市場憂心歐央利率工具已失效，恐難阻止經濟走下坡的疑慮，更加重歐美股市跌勢。

英國富時100指數暴跌逾10％，德國大盤重挫近10％，法國股市更跳水超過10％，Stoxx 600泛歐股市指數重跌10％。

美國新冠肺炎疫情升溫之際，川普宣布對歐洲入境實施30天的旅遊禁令，此舉恐造成企業營運停擺，甚至引發企業倒閉潮的疑慮，全球經濟前景有急速惡化之虞。首當其衝的航空公司如聯航、美國航空盤中跌逾10％以上。

Brooks Macdonald公司副投資長帕克(Edward Park)表示，「市場不清楚新冠肺炎疫情究竟會對經濟帶來多大的衝擊，我們預估第一季與第二季全球經濟成長會下滑，所有的財政振興方案都無法扭轉此一頹勢。」

衡量市場恐慌情緒的美股波動率指數周四暴漲30％，來到61.59點，改寫2018年12月以來新高。

另一個投資人因恐慌搶避險的指標美國10年公債殖利率大跌逾15個基點，來到0.67％。

投資人同時也對川普的救市行動感到失望，由於川普仍未公布其經濟振興方案的具體內容，市場認為光靠Fed降息還不夠，經濟振興方案太晚出爐，恐失去為經濟與市場止血的契機。

全球金融機構紛紛調降全球經濟成長預測，IHS Markit本周將今年全球成長率下修至1.7％，其中更預估歐元區將零成長，日本陷入經濟衰退，中國大陸全年成長率則僅4.3％。

許多經濟學家還憂心，疫情短期若無法控制，對全球經濟將帶來長遠的傷害，貝倫堡銀行經濟學家漢斯（Florian Hense）指出，「衝擊勢必巨大無比，現在光是要提出一個具體的參考數據都是一項很艱難的挑戰。」

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