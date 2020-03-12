沙國無意與俄和解 國際油價再大跌

OPEC+減產協議破局，沙烏地阿拉伯兩度提高4月原油每日產能，就算俄羅斯暗示可以回到談判桌也遭到拒絕，加上從數據來看，原油供應量庫存連7周提高，石油大戰以及新冠肺炎疫情延燒，全球金融市場陷入劇烈震盪，國際油價再暴跌7％。

世界衛生組織（WHO）宣布新冠肺炎疫情進入全球大流行，以沙國為首的石油輸出國家組織 （ OPEC ） 又在這時與俄羅斯的原油減產協商破局，沙國隨即宣布擴產並大打價格戰，俄羅斯也不甘示弱加入戰局，甚至嗆聲也有擴產能力，但也不排除今年5、6月的OPEC會議上願意與沙國一同商討穩定市場的計畫。

然而，沙國先是宣布4月銷往海外的原油官方售價全面調降，導致油價周一開盤崩跌30 ％ ，雖在美國總統川普聲稱即將推出重大政策穩定市場後，周二油價反彈近10 ％ ，但在市場恐慌情緒又攀升，歐美疫情愈發嚴重之下，油價周三從微漲翻黑。

阿拉伯聯合大公國的國營企業阿布達比國家石油公司也表示，計畫將原油擴產至400萬桶/日，並持續往產能500萬桶/日前進。

最新消息指出，原訂於下周三 （ 18日）召開的OPEC+的技術委員會議，但OPEC代表證實取消，使得石油大戰終結繼續無解。

截至台北時間12日晚間7點30分，布蘭特油期價格下挫2.41美元或6.73 ％ 、暫收33.38美元；紐約輕原油價格下跌1.94美元或5.88 ％ 、暫收31.04美元。

據路透報導，美國能源資料協會（EIA）數據揭露，截至3月6日當周，美國原油庫存增加770萬桶，創下連續7周增加的紀錄。Oanda 高階市場分析師 Edward Moya指出，只要沙國、阿聯、俄國3國持續爭執市占率，原油過剩的問題也就無法解決。（中時電子報 呂承哲）

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