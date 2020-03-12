美股期貨大跌逾千點 本周第三次觸發熔斷警報

新冠肺炎疫情持續延燒，投資人恐慌性賣壓紛紛拋售資產，美股歷經19天墜入熊市，創下史上第二快的紀錄，美國總統川普就算找來華爾街高層商討對策，並宣布祭出減免薪資稅的計畫，仍抵擋不住恐慌情緒，美股12日開盤前，美指期再度擴大跌勢，創下本周第3次觸發熔斷機制的紀錄。

亞股12日倒成一片，歐股也隨之重挫，歐洲600指數崩跌逾5%，原因還包括美國總統川普11日晚間宣布對歐洲申根區長達1個月的旅遊禁令，以及義大利總理孔蒂發布緊急措施，宣布當地居民非必要不要出門，讓歐美市場對於疫情延燒恐懼再度加深。

在川普宣布對疫情的應變措施後，道瓊指數期貨跌勢擴大逾千點，一度觸及熔斷的22,210點，那斯達克100指數期貨也觸及門檻7,590點，標普500指數期貨也重挫跌至2,601.62點，觸發5%熔斷機制，盤中暫停交易15分鐘。截至台北時間晚間5點55分，道瓊指數期貨下挫1052.5點或4.46%、暫收22522.5點；標普500指數期貨下跌113.63點或4.15%、暫收2626.62點；那斯達克100指數期貨347.25點或4.34%、暫收7656.25點。從期貨指數表現來看，美股12日開盤恐怕又會重挫千點。（中時電子報 呂承哲）

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