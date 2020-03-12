川普離病毒多近 美媒：剛與密切接觸者握手

在美國新冠病毒疫情逐漸擴散之際，對疫情嚴重性不以為然的美國總統川普離新冠病毒有多近？美媒最新的報導給出了最新的答案。美國多家媒體爆料：美國總統川普2月29日曾被拍到與美國保守聯盟(ACU)主席馬特．施拉普(Matt Schlapp)握過手，而令許多美國人擔憂的是，施拉普在美國當地時間3月8日被證實他曾與新冠肺炎感染者有過短暫密切接觸。

《環球網》報導，美國《華盛頓郵報》8日晚間的報導刊登了一張川普2月29日在保守派政治行動會議(CPAC)上與會議主辦方美國保守聯盟主席施拉普握手的照片。照片中兩人握手談話，表情很輕鬆。

《華盛頓郵報》指出，施拉普在8日獲得通知，通過對確診接觸者的追查，施拉普被證實在CPAC上曾與新冠病毒感染者有直接接觸。

據美國《福斯新聞》說，施拉普在接受採訪時表示，確實曾與這位確診者有過短暫接觸，但是他也表示，目前為止還沒有其他人感染病毒，包括他自己。

施拉普說，「我正採取預防措施。我正與我的醫生進行諮商。」「參加會議的人都不應該對發生的事感到恐慌……我們將採取一切必要措施。」他同時表示，出於謹慎，已經打電話給認識的、所有可能與這名病患有過接觸的人。

報導說，美國媒體擔憂顯然不是別人，而是他與川普有過直接近距離接觸。

《華盛頓郵報》指出，在疫情撼動美國金融市場、考驗川普的領導能力之際，川普卻一直試圖將疫情的威脅最小化。儘管白宮堅稱川普從未與感染者有過直接接觸，也沒有出現任何相關症狀，但一場政治活動中的小細節卻突顯出川普面臨的風險。另有媒體認為，如果川普感染，那整個白宮的人都有感染新冠病毒的重大風險。

不過，值得注意的是，美媒的報導中並未明確表示施拉普在與川普握手前還是握手後接觸了感染者。

2月26日至29日，CPAC在美國馬里蘭州國家港灣舉行，包括美國總統川普、副總統彭斯等在內的多名政要參會。美國有線電視新聞網(CNN)3月7日報導稱，ACU當天宣佈，該會議的一名與會者新型冠狀病毒檢測呈陽性。

白宮新聞秘書格里沙姆隨後發表聲明說，目前沒有跡象表明川普或彭斯見過或接近過這名感染者。當被問及是否擔心自己感染新冠病毒時，川普則回應稱，自己「一點都不擔心」，他還強調，不會因此取消任何政治集會。

(中時電子報 盧伯華)

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