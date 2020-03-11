蘋果3月發表會 恐取消

早先業界盛傳蘋果預定3月底發表低價iPhone SE2及新款iPad Pro，但隨著加州疫情升溫，當地政府已下令禁止大型活動，恐讓蘋果發表會胎死腹中，就連每年6月登場的全球開發者大會（WWDC）都岌岌可危。

蘋果情報網站MacRumors在2月曾引述消息報導，蘋果預定3月31日在加州庫柏蒂諾（Cupertino）總部舉行新品發表會，但近日內情人士透露，蘋果「擔心」發表會聚集群眾會增加新型肺炎傳染機率。

事實上，庫柏蒂諾所在的聖塔克拉拉郡（Santa Clara County）日前公布新型肺炎死亡首例後，已下令自3月11日至4月1日禁止千人以上的集會活動，因此就算蘋果有意在3月底舉行發表會，如今也無法實現。

另有消息稱，蘋果取消3月發表會的原因除了配合法規之外，也因iPhone SE2及其他主要產品生產進度延宕。今年初大陸率先爆發新型肺炎疫情後，許多工廠停工導致全球科技業上游供應短缺。儘管大陸工廠近日陸續復工，但疫情依舊阻礙零件生產進度。

消息稱蘋果打算先確定上游零件出貨及成品組裝時程表，再來思考新品發表時機點。由於蘋果從頭到尾都沒證實過新品發表會的傳聞，自然也無須宣布取消，反而有可能直接透過官網或新聞稿發表新品。

眼前外界最關心的除了3月發表會之外，就是蘋果每年6月固定在聖荷西舉行的全球開發者大會，因為這是聚集來自全球5千多名軟體開發者的年度盛會，更是外界一窺蘋果新版軟體功能的時機。

聖荷西同樣隸屬聖塔克拉拉郡，雖然現行活動禁令只到4月1日，但若美國疫情持續惡化，難保到時地方政府不會延長禁令。往年蘋果為了讓受邀來賓有足夠時間安排行程與準備演說，通常在幾個月前就公布活動日期，因此外界近日將密切關注蘋果消息。