美千億美元能源債 拉警報

俄羅斯與沙烏地阿拉伯引爆油價大戰，造成國際油價崩跌，美國有將近1,100億美元的能源公司債陷入違約風險。

根據Ice Data Services的數據顯示，在美國石油和天然氣公司發行的9,360億美元公司債中，將近12％（或1,100億美元）的債券殖利率較美國國庫券高出逾10個百分點，意味著債券違約的可能性很高。

此外，在1,750億美元的垃圾債券中，將近三分之二瀕臨違約風險。

花旗策略師安德森（Michael Anderson）指出，美國公司債違約風險大幅上升，許多債券已進入可能違約或是重整的「危險區」。

美國許多頁岩油生產商在先前油價較高的時候，已經難以達到損益兩平，近日引爆的油價大戰再給予美國業者重擊。

舉例來說，總部位在丹佛的能源公司SM Energy，2022年有4.77億美元的債券到期。該債券價格在9日暴跌至42美分，較前一個交易日的90美分重挫逾五成。

Callon Petroleum和Oasis Petroleum的債券價格皆陡降逾40美分。債券價格與殖利率呈反向走勢。

能源公司債加重高收益債券跌勢，讓9日的能源業債券平均殖利率躥升至2016年初以來最高紀錄。

就連信評等級較高的債券也難以抵擋債市下跌。美國西方石油公司（Occidental Petroleum）2029年到期的15億美元債券，9日由97美分挫低至72美分。在該公司宣布調降股利後，債券價格10日反彈至77美分。

分析師警告，投資人信心下滑將影響公司再融資的能力。根據S&P Global數據，美國將近270億美元的石油和天然氣公司債在2020年到期。

石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯等產油國日前減產協商破局，並放話將增產，加上沙國大砍油價，導致國際原油價格崩盤，11日歐美盤中，布蘭特與西德州原油期貨分別報36.45美元與33.41美元，各下跌2.10％與2.76％。