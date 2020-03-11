特斯拉車產量 突破百萬台

特斯拉股價在9日重挫14％後，執行長穆斯克（Elon Musk）隨即宣布旗下電動車產量突破1百萬台，成功激勵股價反彈。眼看汽車大廠爭相搶攻電動車市場，特斯拉也不甘示弱宣布在美國中部建廠生產電動卡車。



穆斯克10日在推特發文恭喜特斯拉團隊，並宣稱旗下電動車產量已達1百萬台的里程碑。消息發布後特斯拉股價在10日盤中大漲10％以上，收盤回到645.33美元，當日漲幅6％。



目前特斯拉銷售的電動車共有四款，包括Model S及Model 3兩款電動轎車，還有Model Y及Model X兩款電動休旅車。



穆斯克10日宣布的正面消息除了電動車產量之外，還包括特斯拉在美國建立新廠房的計畫。他在推特發文表示：「特斯拉正在美國中部物色電動卡車超級工廠位址，未來也將為美國東岸生產Model Y。」



去年11月在洛杉磯發表的特斯拉電動卡車，是2003年公司創立以來推出的第六款車，從外觀來看是一台龐大的金屬梯形車輛。特斯拉當時表示，這款電動卡車預計售價3.99萬美元起跳，將和福特F系列及通用旗下雪佛蘭Silverado卡車直接競爭。



去年3月發表的Model Y是最多可容納七人的休旅車，預計今年第一季結束前開始交車。倘若特斯拉真的在美國中部興建超級工廠，日後Model Y將由大陸、德國、美國加州及美國中部共四座廠房生產。



儘管多年來穆斯克經常信口開河發表不切實際的目標，但隨著越來越多傳統汽車大廠投入電動車市場，外界認為特斯拉確實有擴充廠房的必要。



寶馬（BMW）日前發表的電動概念車Concept i4已經預備在明年投產，且寶馬目標在兩年內讓電動車產量突破1百萬台。福斯ID.3電動車也在去年底投產，預計2028年前將推出近70款電動車。