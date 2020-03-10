沙國祭石油戰 俄嗆聲卻留底牌這樣說

在上週末主動降價來打響原油價格戰的沙烏地阿拉伯正在讓緊張局勢升級。沙烏地國有石油公司、全球最大原油出口商沙特阿美（Saudi Aramco）當地時間3月10日午間在沙烏地證券交易所發佈公告，4月份的供應量將達到1230萬桶／日。

也就是說，將在最大持續產能（MSC）1200萬桶／日的基礎上再增產30萬桶／日，公司已與客戶達成協議自2020年4月1日開始提供上述原油量，預計此舉將帶來積極和長期的財務影響。

這表明沙烏地正在傾盡全力向原油市場實施傾銷以搶佔市場份額。2月份，沙烏地阿拉伯每天的產油量約970萬桶。截至發稿，沙特阿美當日股價上漲9.35％。

收到上述訊號後，俄羅斯很快與之隔空打起口水仗。俄羅斯能源部長亞歷山大·諾瓦克（Alexander Novak）表示，俄羅斯有能力將日產量提高50萬桶／日。這將使該國的原油日產量達到創紀錄的1180萬桶。

不過，諾瓦克也對外媒表示，「不排除俄羅斯與OPEC採取聯合措施來穩定市場」。OPEC＋合作的大門並未關閉，下一次OPEC＋會議計畫在5-6月召開。俄羅斯石油市場仍然保持競爭力，即使以目前的價格水準也是如此，週一油價下跌是沙特阿美宣佈降低油價的結果。

沙烏地能源部長阿卜杜勒阿齊茲·本·薩爾曼（Abdulaziz bin Salman）10日對俄羅斯的表態回應，如果沒有就如何解決疫情對石油需求及價格產生的衝擊波達成共識，沒有必要在5-6月舉行OPEC＋會議。他在接受路透社採訪時表示，在自由市場中，每個產油國都需要證明競爭力，以保留並增加市場份額。

（旺報 許昌平）